Bricoleurs : ce panneau en fibre de bois à 10 €/m² chez Castorama ne restera pas longtemps à ce prix-là

En pleine hausse des factures, une promo Castorama fait passer l’isolation performante sous la barre des 11 €/m². Ce panneau en fibre de bois Soprema à prix serré tient-il vraiment la route pour les bricoleurs ?

En plein hiver, alors que les factures de chauffage restent élevées, beaucoup de foyers remettent leurs projets d’isolation à plus tard, par peur du budget. Dans les rayons matériaux, les isolants performants dépassent souvent la barre symbolique des 10 € le m², surtout lorsqu’ils sont écologiques et bien notés.

C’est justement ce seuil que vient de franchir une promotion sur un panneau en fibre de bois Soprema, vendu chez Castorama. Pour une durée limitée, ce produit d’isolation passe sous la barre des 11 € et se rapproche des 10 € le m², ce qui intéresse directement les bricoleurs qui préparent leurs chantiers de printemps.

Un panneau Soprema à 10 € le m² qui allège le budget isolation

Affiché initialement à plus de 11 € le m², ce panneau en fibre de bois de 100 mm d’épaisseur est actuellement proposé à 10,07 € le m². Vendu par lots de quatre panneaux de 122 x 57,5 cm couvrant 2,8 m², il bénéficie d’une remise d’environ 28,26 € par lot. La promotion court jusqu’au 24 février 2026, ce qui laisse un créneau précis pour s’équiper.

Côté technique, chaque panneau offre une résistance thermique R = 2,6 m²K/W, adaptée aux murs, contre-cloisons ou combles. Sa structure semi-rigide se comprime légèrement et se cale entre montants ou chevrons, ce qui limite les ponts thermiques. L’ensemble permet de viser une isolation correcte avec un matériau performant sans sortir du cadre d’un chantier accessible à un particulier motivé.

Fibre de bois Soprema : confort d’hiver, fraîcheur d’été

La fibre de bois exploitée par la gamme PAVATEX de Soprema mise sur les qualités naturelles du bois, dont les propriétés isolantes ont été multipliées par un procédé industriel spécifique. En hiver, les panneaux limitent les pertes de chaleur à travers les parois et contribuent à réduire les besoins de chauffage. En été, leur masse volumique élevée retarde nettement la montée en température des pièces sous toiture.

Au-delà du confort thermique, la fibre de bois apporte un plus acoustique en absorbant les bruits aériens et d’impact, ce qui intéresse les logements près de voies passantes ou de chantiers. Elle reste stable en cas d’incendie plus longtemps qu’un isolant très léger et ne libère pas de substances nocives, tout en participant à un climat intérieur plus sain.

Un isolant biosourcé, respirant et simple à mettre en œuvre

Ce panneau Soprema fait partie de la sélection isolation biosourcée « Green Star » de l’enseigne, avec plus de 90 % de matériaux d’origine végétale et une fabrication en France. Le bois utilisé provient de forêts gérées durablement et améliore le bilan carbone, en stockant du CO₂ tout en réduisant les besoins de chauffage sur la durée de vie de l’ouvrage.

Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau, cet isolant laisse les parois respirer et limite les risques de condensation derrière les revêtements. Sa texture semi-rigide facilite la découpe et le calage entre ossatures, sans fixations compliquées. Chaque lot couvre 2,8 m², pour un produit noté autour de 4,5 sur 5, avec une recommandation de 10 % de surface en plus à l’achat. Posé par un artisan RGE, il peut intégrer un dossier MaPrimeRénov’, ou en auto-rénovation servir surtout à contenir la facture d’énergie avant les prochaines chaleurs.