Yuka lui met 0/100 : ce snack apéro ultra-populaire des Français serait à bannir d’urgence de vos courses

Au rayon apéro, un simple scan sur Yuka fait tomber un verdict brutal : 0/100. Que cache ce score extrême sur ce produit si banal ?

Dans les rayons d’un supermarché, smartphone à la main, beaucoup de Français ont déjà vécu ce moment de flottement : l’écran de Yuka vire au rouge vif et affiche un score de 0/100. Pas de vert, pas d’orange, juste la note la plus basse possible pour un produit que l’on posait pourtant machinalement dans le chariot, apéro après apéro.

Ce zéro pointé reste rare et signale un aliment qui cumule presque tout ce que les autorités de santé déconseillent : excès de sel ou de sucre, graisses saturées, liste d’additifs à rallonge, absence totale de fibres ou de légumes. De la charcuterie aux glaces industrielles, plusieurs best-sellers de supermarché héritent aujourd’hui de ce carton rouge numérique, au point que certains consommateurs n’y touchent plus.

Minis bâtons de Berger : ce snack au poulet noté 0/100 sur Yuka

Parmi eux, les Minis bâtons de Berger au poulet de Justin Bridou occupent une place à part. Présentés comme une option ludique et plus légère que le saucisson classique, ces bâtonnets d’apéritif affichent un score de 0/100 sur Yuka. L’application calcule sa note en combinant la qualité nutritionnelle (60 % de la note), la présence d’additifs (30 %) et le caractère bio ou non (10 %) : ici, aucun point fort ne compense les points noirs.

Le problème commence avec le sel, utilisé en quantité pour donner du goût et garantir la conservation : quelques bâtonnets suffisent déjà à entamer fortement l’apport maximal recommandé en sodium sur une journée. S’ajoutent les nitrites, identifiables sous les codes E249 à E252, ajoutés pour garder la couleur rosée de la viande et éviter certaines bactéries. L’Organisation mondiale de la santé a mis en avant un lien entre consommation régulière de charcuteries nitritées et augmentation du risque de cancer colorectal.

0/100 sur Yuka : ce que révèle vraiment cette note extrême

Pour décrypter ces signaux, beaucoup regardent aussi le Nutri-Score, ce logo coloré qui classe les produits de A à E. Mais son fonctionnement reste imparfait. « Le Nutri-Score est un système de notation un peu flou. Il n’explique pas pourquoi il attribue une lettre spécifique à un produit. Certaines aberrations existent, notamment pour les huiles, qui obtiennent de mauvaises notes car elles sont jugées trop grasses, alors que leur consommation raisonnée est bénéfique », explique Alexandra Murcier, diététicienne-nutritionniste citée par Doctissimo.

Sur Yuka, le regard porte aussi sur les additifs. « Yuka est très intéressant car il met en avant tous les additifs présents dans un aliment. Mais ces additifs, bien qu’ils ne représentent pas 100 % de la note finale, impactent parfois trop fortement le score. Ainsi, un produit déséquilibré nutritionnellement, mais pauvre en additifs, peut obtenir une bonne note », poursuit-elle. Lorsque la note tombe à 0/100, profil nutritionnel dégradé et présence d’additifs problématiques se retrouvent souvent réunis.

Que faire quand un produit affiche 0/100 sur Yuka ?

Quand un produit s’affiche à 0/100, il devient plus simple de le remplacer par des alternatives plus brutes :

pour l’apéritif, des fromages à pâte dure, des oléagineux non salés et des légumes croquants plutôt que les mini-saucissons ;

au goûter, un carré de chocolat noir avec un fruit frais à la place des biscuits fourrés très transformés.