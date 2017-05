13 reasons why, un message d'alerte pas si inutile que ca

Comme de nombreuses personnes, j'ai écouté les 13 cassettes aux côtés de Clay les cassettes de Hanah Baker.

13 Reasons Why est LA série Netflix dont tout le monde parle en ce moment.

Au départ, je ne comprenais pas vraiment tous les articles qui tiraient la sonnette d'alarme concernant cette série Netflix... Puis j'ai continué à visionner les épisodes... Attention spoiler !

Lorsqu’on lance la série, au début on pense suivre la vie d'ados américains, comme on en voit par centaines dans les séries US, mais en fait pas tant que ça.

Un scénario presque trop bien construit

La où 13 reasons why est victime de sa qualité, tant du scénario, de la réalisation que du jeu des jeunes acteurs, c'est que nous sommes emportés sans nous en apercevoir dans le cercle infernal de Hanah Baker, le personnage principal qui réalise 13 cassettes expliquant les raisons de son suicide.

Celui-ci n'a de cesse de dire dans les derniers épisodes qu'elle n'avait pas d'autres issues et à la fin, j'ai honte de l'admettre mais j'ai compris son acte. Non pas que je trouve son geste "normal" mais je l'ai compris. En tant qu'adulte je peux faire la part des choses mais si j'avais vu cette série en ayant moi-même 17 ans, je ne sais pas comment j'aurais interprété la fin de la série, surtout si on est victime de harcèlement (et tellement plus) comme l'a été le personnage principal.

Un manque de pédagogie pour les jeunes

Autre point où 13 Reasons Why tape très fort c'est qu'il aborde plusieurs sujets tabous de l'enseignement et des dangers des jeunes américaines.

En premier lieu, on peut évidemment penser au harcèlement. À trop vouloir passer sous silence certains crimes, des ados en finissent avec la vie comme Hannah.

Le second, et pas des moindres, le viol. Une étude a annoncé un chiffre tragique, 1 jeune femme sur 5 serait amenée à être victime de violences sexuelles au cours de ses études. Si dans les séries habituellement on tait cela, 13 Reasons Why ose mettre en lumière ce fléau en soulignant souvent l'impunité des violeurs.

Un reportage puissant est d'ailleurs disponible sur Netflix, Audrie & Daisy. Il revient sur le parcours de deux étudiantes victimes de viol, harcèlement et de cyber harcèlement.

Le hic de la série, contrairement au reportage, c'est que l'angle traité ne pousse pas suffisamment les jeunes filles à aller en parler et à mon sens, c’est là où Netflix ne remplit pas le job. On ne doit pas encourager les jeunes victimes à se taire, bien au contraire…

Une saison 2 est en préparation et j’espère que cette fois-ci, une approche plus pédagogique sur ce sujet sera abordé et traité plus en détails.