Animeyed, une série de photos troublante et magnifique

Souvenez-vous. La série de photos "Animeyed" avait déjà circulé sur les réseaux sociaux mais la revoici enrichie d'images supplémentaires !

Ce mélange d'humain est d'animalité est particulièrement réussi. On doit ce travail photographique si créatif à Flora Borsi.

La jeune femme témoigne sur boredpanda du processus de création qu'elle a suivi :

"Prendre les photo ne m'a pris qu'une heure. Je les ai faites moi-mêmes, comme les coiffures et le maquillage correspondant à chaque image. Je me suis accompagnée des photos de chaque animal. En revanche, les retouches m'ont demandé jusqu'à 20h par image.

"J'ai observé l'angle, l'éclairage, la couleur et la texture, toutes les choses les plus typiques de chaque animal. Je me suis composée un tableau d'inspirations, j'ai regardé le travail d'artistes du maquillage, ainsi que celui de coiffeurs trouvés sur le web.

J'ai été étonnée par la particularité de chaque espèce. J'ai compris combien la nature est parfaite et j'ai vu la similitude entre les humains et les animaux. J'aime les animaux, et d'une certaine manière, je voulais montrer que nous sommes très semblables à eux. Je voulais également mettre en lumière à quel point ils sont uniques et spéciaux, un par un. Du poisson au chat."

On est impressionné par ce travail et la qualité du résultat ! Bravo Flora !