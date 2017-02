Impressionnants ces danseurs de lindy hop... On a du mal à suivre les mouvements de leur danse endiablée !

Le Lindy Hop vous connaissez ? Cette danse américaine née dans les années 20, à New York fait un retour de piste très populaire en ce moment. Combinant différents éléments de danse comme le jazz, le tap, le breakaway, le charleston... le Lindy Hop fait clairement partie de la grande famille du Swing !

Admirez cette prestation époustouflante de l'équipe LA Shag lors du Camp Hollywood de 2014. Les danseurs évoluent sur l’air de "San/I Want My Dime Back" et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils ont un sacré rythme !