Éruption du piton de la fournaise, à la Réunion

Le vieux volcan était surveillé. Sans surprise, il s'est finalement réveillé dans la dernière nuit de janvier 2017.

On se rassure tout de suite, il n'y a pas eu de dégât, car l'éruption a eu lieu dans une zone inhabitée de l'île. Mais le Piton de la Fournaise, volcan très actif situé dans l'île de la Réunion, a enflammé la nuit du 31 janvier. C'est la quinzième fois qu'il entre en éruption depuis une dizaine d'années.

Un spectacle à la fois majestueux et impressionnant, couplé une importante activité sismique. Il est possible de l'observer. En effet, les aventuriers curieux peuvent se rendre sur un piton voisin pour aller admirer le cône éruptif et surtout pour avoir une vue sur le front de la coulée de lave. Magique !

Seriez-vous du genre à grimper jusqu'en haut ?