Lea Michele la célèbre Rachel de Glee sort son album Places ! Verdict ?

On le sait, j'adore les grandes voix, même celles qui crient fort. En tant que fan de Céline Dion, je vous l'assure aucune note ne me fait peur donc c'est en amie que j'ai lancé Places, le nouvel album de Lea Michele.

Places débute par Love is alive, on sent évidemment que ce morceau fait écho à Cory Monteith, son petit ami décédé en 2013.

Après cette introduction très mélancolique suivent 10 titres… 10 titres presque trop identiques. En effet, le point un peu dérangeant de cet album c'est qu'elle fait un disque pour son personnage de Rachel dans Glee et du coup, toutes les petites choses qui agacent dans son rôle sont cruellement imprégnées dans cet album. Au final, Places manque incroyablement d'humilité.

J'aimais bien suivre Lea Michele sur les réseaux sociaux, elle me semblait humaine mais là, quand je l'écoute, j'ai une Barbra Streisand sans la même âme, quel dommage… On sent qu'elle a voulu faire les choses en grand mais parfois, même la plus incroyable des volontée ne peut pas réaliser de miracle.

Autre petit couac à l’écoute de son album, il faut avoir le moral bien accroché. Les titres sont pour la plupart assez mélancoliques même si sur le papier ils ne manquent pas d’énergie. Mais bon, tout un album sur le fait que l’amour c’est triste est un tantinet too much…

Bon, je ne vais pas être que méchante et on peut retenir quelques titres, notamment Anything's Possible où là, le fond de la chanson, la force des instruments et la voix de Lea Michele vont dans la même direction et ça donne un titre fort et entraînant, ce n'est pas pour rien que c'est le second single de son album. On peut également être sympa avec le titre Heavenly qui dévoile un côté plus charmant de la chanteuse lors des couplets. Mais le vrai coup de coeur est pour Hey You qui est doux et termine l'album d'une manière calme qui fait vraiment du bien.

Mais, dans sa globalité, on ne va pas se mentir, il va peut-être falloir passer votre tour.