Telle mère, telle fille : 10 places de cinéma à gagner !

Qui veut gagner des places pour le film "Telle mère, telle fille" ?

A l’occasion de la sortie au cinéma du film « Telle mère, telle fille », de Noémie Saglio, avec Juliette Binoche, Camille Cottin, Lambert Wilson, Catherine Jacob, etc., Elle Adore et Gaumont vous proposer de tenter de gagner 10 places pour 2 pour aller voir le film dès sa sortie dans n’importe quel cinéma de France (et à n’importe quelle séance).

Le pitch :

"Inséparables, Avril et sa mère Mado ne peuvent pourtant pas être plus différentes. Avril, 30 ans, est mariée, salariée et organisée à l'inverse de sa mère, éternelle ado insouciante et délurée qui vit aux crochets de sa fille depuis son divorce. Mais quand les deux femmes se retrouvent enceintes en même temps et sous le même toit, le clash est inévitable. Parce que si Mado, en pleine crise de jeunisme, n'est pas prête à être grand-mère, Avril, quant à elle, a bien du mal à imaginer sa mère... mère ! »

Comment jouer pour gagner des places ?

Très simple, il vous suffit de poster sur Twitter le lien de cet article avec le hashtag #ElleAdoreTelleMereTelleFille, les 5 premiers remporteront une invitation pour deux à aller voir le film ! (Votre compte Twitter ne doit pas être privé)

Si vous n’êtes pas sur Twitter, soyez attentifs, vous aurez aussi une possibilité d'en gagner 10 de plus sur la page Facebook d’ElleAdore ! https://www.facebook.com/ElleAdoreMag/

« Telle mère, telle fille » sort le 29 mars 2017 !

https://www.facebook.com/TelleMereTelleFille.LeFilm/