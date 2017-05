Toute la vie de Rogue en 14 minutes

Toutes les scènes les plus importantes de Severus Rogue ont été compilées dans une vidéo et ça donne le film de la vie du professeur de potion !

Severus Rogue (Severus Snape en anglais) est un des principaux personnages de la saga Harry Potter, écrite par J. K. Rowling. Il est joué par Alan Rickman, ce fabuleux acteur décédé le 14 janvier 2016.

Casey Linenberg, une jeune américaine, a eu la merveilleuse idée de faire un montage de toutes les scènes importantes du plus controversé des professeurs de Poudlard, en les arrangeant par ordre chronologique. Tout commence par sa rencontre avec Lily, la maman d'Harry Potter, la femme qu'il aimera toute sa vie.

Casey Linenberg déclare avoir fait cette vidéo pour contrer les messages de haine qu'elle croisait partout sur Internet, concernant son personnage préféré. Il est vrai que Severus Rogue est un anti-héros ambigu qui suscite des réactions variées et parfois très passionnées. Quand J.K. Rowling s'est excusée cette année de l'avoir fait mourir, on a vu une nouvelle fois les fans de la série se diviser !

Mais la jeune youtubeuse insiste et rend hommage aussi à l'acteur qui incarne Rogue : "Alan Rickman joue magnifiquement le personnage de Rogue, refusant les émotions lorsque cela est nécessaire, ce qui rend la douleur qu'il exprime plus tard encore plus puissante. Se rendre compte de cette émotion à la fin de l'histoire, à la fin de sa vie engourdie, rend cet homme encore plus tragique."

Il en reste pas moins que le montage fait voir Severus sous un angle différent, plus humain et plus bienveillant. On s'en félicite !