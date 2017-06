Une enseignante pas comme les autres

Pauline oeuvre auprès des plus jeunes pour lutter contre les stéréotypes de genre.

Pauline, une enseignante de 32 ans, a décidé de lutter au quotidien contre les stéréotypes de genre… au sein de sa classe de CM1 ! Pour ce faire, elle nous donne des conseils dans une vidéo publiée sur Facebook le 11 mai et déjà virale ! Rien de bien compliqué et pourtant…

Qui n’a pas dans son manuel d’école vu passer des phrases telles que “maman s’occupe des enfants pendant que papa est au travail” ? Qui n’a pas entendu des enfants dès le plus jeune âge dire haut et fort “tu peux pas jouer au foot, t’es UNE FILLE” ? Combien de femmes historiques êtes-vous capables de citer ? Un petit pas pour l’homme (et la femme), un grand pas pour l’humanité.

En tout cas, moi, avec une maîtresse comme ça, je signe pour retourner sur les bancs de l’école !