Une vidéo qui fait froid dans le dos !

Des enfants colombiens mettent près de 10 fois plus de temps à construire un jouet qu’à monter une arme.

La violence dans les pays d’Amérique du sud est assez rependue. En Colombie, des enfants ont été soumis à un test dans le but de sensibiliser la population et surtout les parents quant à l’éducation délivrée à leurs rejetons. C’est l’agence MullenLowe qui a proposé de mener cette expérience. Ces enfants, âgés de 10 à 14 ans, ont été chronométrés pour assembler différents jouets puis pour monter une arme et les résultats sont effrayants…

Souvent embrigadés dans des gangs dès leur plus jeune âge, les enfants sont très vite confronté à la violence et font face à un monde qu’ils ne devraient jamais entrevoir et encore moins côtoyer. Pire, 82% de ces jeunes rejoignent volontairement des gangs, l’expression d’un comportement grégaire que les enfants ont du mal à éviter (et les parents à leur faire éviter).

Et même si le ministère de la Défense Nationale en Colombie se sent très concerné par cette tendance, il reste compliqué de lutter efficacement contre cette culture de l’arme.