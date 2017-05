Volo en tournée : allez les écouter !

Les deux frères de Volo sont actuellement en tournée en France : un concert que je vous recommande !

Frédéric et Olivier, les deux frères du groupe Volo, sont actuellement en tournée dans toute la France. Tabarnak ! Vous l’ignoriez ? Heureusement que je vous en parle alors ! Volo, c’est le nom que se sont choisis les deux frères Volovitch. Cela fait plus de 10 ans qu’ils font de la chanson en duo, mais ils avaient déjà forgé leur expérience musicale avec les Wiggles. Leur cinquième album « Chanson Française » est sorti ce 27 janvier et c’est une petite pépite de douceur et de chaleur qui étincelle joliment en concert.

Les Volo distillent une chanson française pleine d’humour et de fraîcheur, mais qui sait être engagée aussi. Ce sont des gars de conviction, ces deux-là, des gars honnêtes et concernés, bien enracinés dans la réalité quand ils nous partagent leurs questionnements sur le réchauffement climatique ou la politique mondialiste. Avec eux, on se balade aussi dans notre enfance, comme si c’était hier. On évoque nos propres enfants, ces petites têtes blondes d’aujourd’hui qui nous rappellent comme on en a fait, du chemin. Alors c’est vers la crise de la quarantaine et toutes ses remises en questions qu’ils nous emmènent. Ah ! Cette fameuse crise… Mais au cas où vous craindriez un trop-plein de nostalgie et de regrets, ne prenez pas vos jambes à votre cou : c’est qu’on sait rire aux éclats, chez Volo, on pratique l’autodérision et la part est belle à la bienveillance.

Ce qui touche dans leur concert, ce sont les voix de deux frères qui s’harmonisent ou se répondent, s’interrogent, se souviennent. Ce qu’on aime aussi, c’est l’ambiance acoustique, portée par les trois guitares de deux frères et de leur compagnon Hugo Barbet, une ambiance qui met leurs mots en lumière. Des mots qu’ils cisèlent avec habileté et tendresse surtout. Leur complicité fait envie. Par chance, ils ont le talent de nous donner l’impression d’être de leur famille. Ca réchauffe.

Si vous hésitez encore, c'est dommage. Moi je rempile. Je suis régalée de leur passage à La Maroquinerie en mars dernier et je retourne les écouter très bientôt !

Prochaines dates :

17 mai au festival Aubercail à Aubervilliers (93)

19 mai au Rack’am à Brétigny-sur-Orge (91)

20 mai au Rocher de Palmer à Cénon (33)

21 mai concert Migra’Sound à la Fabrica à Tours (37)

Ps : dans cette chronique se sont glissés les titres de l’album de Volo (et on ne leur dit pas merci pour certains de leurs choix…). Les retrouverez-vous ?