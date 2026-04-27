5 ingrédients, 18 minutes : ces chaussons épinards-feta croustillants cachent un geste malin à connaître

En moins de 30 minutes, ces chaussons épinards feta sortent du four ultra dorés, au cœur fondant. Restent deux secrets simples pour éviter la pâte molle et plate.

5 ingrédients, 18 minutes au four : ces chaussons dorés épinards-feta que toute la famille redemande

Sortis du four, ils arrivent en bruissant encore : pâte feuilletée gonflée, dorée comme un croissant, qui s’effrite à la coupe. Une vapeur d’épinards chauds et de feta fondante s’échappe, on entend presque le croustillant à chaque bouchée. Autour de la table, les mains se tendent, et les premiers chaussons disparaissent en silence.

Le plus réjouissant, c’est que ces chaussons épinards feta ont tout du feuilleté de boulangerie, sans passer l’après-midi en cuisine. Cinq ingrédients, un four chaud et un geste malin contre la pâte détrempée suffisent pour obtenir un feuilletage gonflé et doré. Quand on sait qu’en 18 minutes à 200 °C la fournée est prête, une question se pose : combien en prévoir par personne ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 pâte feuilletée pur beurre bien froide (≈ 230 g)

✅ 300 g d’épinards bien égouttés (frais ou surgelés)

✅ 150 g de feta émiettée

✅ 1 œuf + 1 c. à soupe de graines de sésame (≈ 10 g)

Pourquoi ces chaussons épinards-feta font l’unanimité (sans détremper la pâte)

Ces chaussons feuilletés épinards feta jouent sur un duo gagnant : dessous bien cuit, dessus craquant, cœur moelleux. On connaît trop bien l’inverse ; fonds pâles, garniture qui fuit, bords qui s’ouvrent. Ici, trois repères changent tout : épinards très bien essorés, pâte feuilletée pur beurre bien froide, four préchauffé à 200 °C. La vapeur se crée vite, le feuilletage lève en couches aérées et la garniture reste à sa place.

5 ingrédients du placard pour des chaussons feuilletés prêts en 18 minutes

La pâte feuilletée forme la base croustillante ; on la choisit pur beurre, bien froide au moment du façonnage pour obtenir ce feuilletage qui claque sous la dent. Les épinards, jeunes pousses ou surgelés, apportent le fondant ; l’essentiel est de les presser longtemps pour chasser l’eau. La feta émiettée relève l’ensemble. L’œuf assure la dorure, les graines de sésame grillent en surface et ajoutent un croquant toasté.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Faire tomber rapidement les épinards ou les décongeler, puis les presser longuement jusqu’à éliminer presque toute l’eau. Technique : Laisser refroidir, hacher grossièrement, puis mélanger aux 150 g de feta émiettée, poivrer sans trop saler. Cuisson : Dérouler la pâte bien froide, découper 4 à 6 carrés, garnir en laissant 1,5 cm de bord. Finition : Replier en chaussons, souder à la fourchette, dorer légèrement, parsemer de sésame, cuire 18 min à 200 °C.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total moins de 30 min 🔍 Le secret de l’expert Épinards bien essorés et pâte froide enfournée très chaud : moins d’eau, plus de vapeur, des feuilletés qui gonflent et restent croustillants. ✨ Le twist gourmand : Mélanger zeste de citron et herbes fraîches, puis finir les chaussons avec un filet de miel. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais garnir avec des épinards mouillés ni charger la dorure sur la soudure des chaussons.

Carnet du chef : variantes, organisation et idées pour en refaire

Mini à l’apéro, grande avec salade : la famille en redemande à chaque fournée.