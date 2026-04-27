Ce dessert glacé au caramel beurre salé sans sorbetière vide votre congélateur à chaque fin de repas

À la fin du repas, ce sundae caramel beurre salé maison fait disparaître les réserves du congélateur. Comment quelques gestes de chef suffisent-ils à le rendre irrésistible ?

Fin de repas, table encore chaude, et soudain cette envie de cuillère qui racle un verre givré. Vanille crémeuse, caramel beurre salé tiède qui coule, pralin qui claque : le sundae fait déjà oublier le plat principal.

On le prépare à l’avance, on le sort en deux minutes, et tout le monde jure n’en prendre qu’une petite portion. Pourtant le congélateur se vide à chaque service… Comment obtenir ce résultat sans matériel de pro ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base glace : 40 cl de crème entière, 250 g de lait concentré, vanille.

✅ Caramel : 150 g de sucre, 60 g de beurre demi-sel, 15 cl de crème liquide entière.

✅ Finition : pincée de fleur de sel, 60 g de pralins, 60 g de cacahuètes grillées.

✅ Option : 2 sablés bretons émiettés pour un fond croustillant.

Les ingrédients pour un sundae caramel beurre salé vraiment ultra-gourmand

Dans ce sundae caramel beurre salé maison, tout commence par la base. La crème entière, montée en chantilly bien serrée, s’allège grâce au lait concentré qui empêche les gros cristaux de glace. La vanille parfume, le caramel à sec au beurre demi-sel apporte la note toastée, et le topping croquant pralin–cacahuètes–sablé breton donne le relief sonore à chaque bouchée.

La méthode inratable pour une glace vanille maison ultra-onctueuse

Pour une texture digne d’un glacier, on fouette la crème très froide jusqu’à ce qu’elle tienne au fouet, puis on incorpore doucement lait concentré et vanille à la spatule. Cette base de glace sans sorbetière se verse ensuite en congélation en portions individuelles, prête à être boule après boule recouverte de caramel encore tiède.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Monter la crème très froide en chantilly bien serrée, ajouter lait concentré et vanille, verser en petits pots et congeler 6 h. Technique : Cuire le sucre en caramel à sec sans remuer jusqu’à blond ambré, puis incorporer le beurre demi-sel hors du feu. Cuisson : Ajouter la crème liquide entière chaude en filet, mélanger, remettre 1 à 2 minutes sur feu doux pour lisser. Finition : Au moment de servir, laisser la glace 3 minutes, former les boules, napper, marbrer et ajouter le topping croquant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈20 min + 6 h 🔍 Le secret de l’expert La chantilly bien serrée emmagasine l’air ; le lait concentré abaisse le point de congélation et limite les cristaux. Résultat : une glace souple et onctueuse plusieurs jours sans sorbetière. ✨ Le twist gourmand : Un fond de sablé breton mélangé à un peu de pralin dans les pots donne un croustillant surprise à la première cuillère. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Attention à ne pas remuer le sucre pendant la cuisson, ni verser de crème froide dans le caramel bouillant.

Organisation, conservation et dressage : le sundae qui disparaît du congélateur

On prépare la glace la veille, voire plusieurs jours avant, en petits pots bien fermés. Le caramel se garde au frais dans un bocal et se réchauffe doucement pour rester lisse. Toppings et éventuelles variantes s’ajoutent à la minute pour préserver le contraste chaud-froid.