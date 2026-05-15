Ajoutez ce légume râpé à vos cookies : vos apéros maison n’auront plus rien à voir avec ceux d’avant

En partant de ma base de cookies sucrés, j’ai mis au point des cookies salés à la courgette râpée qui ont réveillé mes apéros. Geste clé, texture moelleuse mais pas molle : tout se joue sur un détail que beaucoup zappent.

Sur la plaque chaude, ces biscuits dorés ressemblent à s’y méprendre à des cookies sucrés. Sauf qu’ici, ça sent l’ail doux, les herbes et le fromage fondu. Les bords croustillent, le cœur reste tendre grâce à un légume râpé qui se cache dans la pâte.

Pour donner du relief à l’apéro sans passer des heures en cuisine, on a simplement détourné notre base de cookies maison en version salée. Même geste, même texture régressive, mais un résultat ultra gourmand à grignoter du bout des doigts. Le secret tient en quelques ajustements malins.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base façon cookie : 220 g de farine, 1 sachet de levure (11 g), 90 g de beurre demi-sel mou, 2 c. à s. d’huile d’olive, 1 œuf.

✅ Cœur moelleux : 1 courgette moyenne (≈250 g) râpée et bien essorée, 150 g de feta émiettée.

✅ Assaisonnements : 1 gousse d’ail, 2 c. à soupe de ciboulette, 1 c. à café d’origan, 1 c. à café de paprika, poivre noir.

✅ Finition et options : 2 c. à soupe de graines de sésame, olives, tomates séchées, parmesan ou dés de jambon au choix.

J’ai détourné ma recette de cookies en version salée avec un légume râpé : mes apéros ont gagné en gourmandise !

Dans ces biscuits, la structure reste celle d’un cookie classique : farine, levure, beurre demi-sel, huile d’olive et œuf forment une pâte riche qui se sable vite et garde une légère mâche. Ce socle neutre accueille ensuite un duo gagnant, courgette râpée et feta, qui apporte moelleux, sel naturel et goût. Résultat : de vrais cookies apéritifs, généreux sans être lourds.

J’ai détourné ma recette de cookies en version salée avec un légume râpé : mes apéros ont gagné en gourmandise !

Pour que ces cookies salés à la courgette râpée se tiennent, tout se joue sur l’eau. On râpe la courgette à gros trous, on la sale légèrement, on la laisse dégorger 10 minutes puis on la presse très fort dans un torchon. On obtient un légume presque sec, parfait à mêler à une pâte épaisse qui ne s’étalera pas.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper la courgette, la saler, laisser dégorger 10 minutes puis l’essorer très fortement dans un torchon. Technique : Sabler farine, levure, beurre et huile, ajouter l’œuf, l’ail, les herbes, courgette et feta. Cuisson : Former des boules de 25 g, les aplatir, parsemer de sésame et cuire 12 à 15 minutes à 180 °C. Finition : Laisser tiédir 10 minutes sur la plaque, transférer sur une grille et servir tiède à l’apéro.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈40 min 🔍 Le secret de l’expert Le dégorgement de la courgette et la cuisson courte contrôlent l’humidité ; la pâte riche en beurre et huile limite le gluten et garde une mie tendre mais bien dorée autour du fromage. ✨ Le twist gourmand : Mélanger olives noires et tomates séchées à la pâte, puis râper un peu de citron à la sortie du four. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Oublier d’essorer la courgette : vous obtiendriez des biscuits plats, mous et fades.

J’ai détourné ma recette de cookies en version salée avec un légume râpé : mes apéros ont gagné en gourmandise !

Ces cookies se préparent en avance : pâte crue au frais quelques heures ou boules congelées, à cuire avec 2 minutes de plus. On les sert tièdes avec crudités et dips au yaourt ou au pesto, et on varie en remplaçant la courgette par carotte râpée.