Apéro : cette bouchée mexicaine sans friture, croustillante comme un nem, éclipse tout le reste sur la table

À l’apéro, ces bouchées mexicaines poulet cheddar roulées en tortillas façon nems font croustiller la table. Comment obtiennent-elles cette croûte dorée sans friture ?

« On dirait des nems mais en mieux » : la bouchée mexicaine poulet-cheddar qui éclipse tout le reste à l’apéro !

Sur le plat, ces petits rouleaux ressemblent à des nems, mais sous la tortilla dorée attend un cœur de poulet moelleux et de cheddar fondu. À la première bouchée, la croûte craque, le fromage file et une salsa fraîche réveille tout.

Le défi, c’est d’avoir ce craquant sans friture ni tortilla détrempée. Avec la bonne farce et la bonne cuisson, on obtient des bouchées mexicaines poulet cheddar croustillantes dehors, fondantes dedans, prêtes à voler tout l’apéro.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 tortillas de blé (format moyen, Ø 20–25 cm)

✅ 350 g de poulet cuit effiloché

✅ 180 g de cheddar râpé + 120 g de fromage frais

✅ Salsa minute : 3 tomates, 1 oignon rouge, 1 citron vert, coriandre

Les ingrédients des bouchées mexicaines poulet-cheddar “effet nem”

On utilise un poulet déjà cuit, simplement effiloché, lié avec fromage frais et un peu de mayonnaise pour une farce crémeuse mais qui ne détrempe pas la tortilla. Le cheddar râpé, ajouté en dernier, apporte le filant gourmand, et la salsa minute tomates-oignon-coriandre vient apporter fraîcheur et acidité.

Ce duo farce onctueuse + salsa bien vive donne des bouchées qui rappellent les nems par le format, mais avec un parfum tex-mex et un cœur généreux au fromage.

Préparer et rouler : la méthode pour des bouchées façon nems qui ne fuient pas

Dans un saladier, on mélange poulet effiloché, fromage frais, mayonnaise, épices, ail, citron vert, sel et poivre, puis on ajoute le cheddar râpé en dernier pour garder une farce épaisse qui se tartine sans couler. La texture doit rester compacte, tout en restant facile à étaler.

On étale une fine couche sur chaque tortilla, on roule très serré comme un nem, puis on bloque les rouleaux 10 minutes au congélateur avant de les couper en tronçons de 2 à 2,5 cm. Les spirales restent nettes et les bouchées tiennent parfaitement à la cuisson.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger poulet, fromage frais et mayonnaise, puis ajouter épices, ail, citron vert, sel et poivre. Technique : Tartiner une fine couche sur chaque tortilla, rouler très serré et bloquer 10 min au froid. Cuisson : Couper en tronçons de 2 à 2,5 cm, puis dorer 2 à 3 min par face sur feu moyen dans une poêle huilée pour des tortillas croustillantes à la poêle. Finition : Mélanger tomates, oignon, coriandre, jus et zeste de citron vert, saler, servir en salsa minute.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 35–40 min 🔍 Le secret de l’expert Le mélange fromage frais + mayonnaise piège l’eau dans une émulsion et empêche la tortilla de se détremper pendant la cuisson. Le cheddar fond puis se fige un peu en refroidissant, ce qui donne un cœur filant mais stable, surtout après roulage serré et repos au froid. ✨ Le twist gourmand : Pour accent tex-mex, ajouter maïs, haricots noirs et un peu de sauce chipotle, ou remplacer une partie du cheddar par de la mozzarella. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Trop de sauce et un feu trop vif : la tortilla se gorge, s’ouvre, noircit et le croustillant disparaît.

Salsa minute, variantes et service : comment faire disparaître le plateau

Ces roulés tortillas poulet cheddar se servent brûlants avec la salsa minute bien froide à côté ; on peut garder les rouleaux filmés au frais plusieurs heures et les dorer au dernier moment pour un plateau toujours croustillant.