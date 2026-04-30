Apéro : ce cake salé façon raclette à moins de 10 € fait oublier quiche et pizza, si vous évitez un piège

À l’apéro, ce cake raclette ultra fromager fait soudain oublier quiche et pizza autour de la table. Entre pommes de terre fondantes et fromage filant, une simple technique change tout pour recréer l’ambiance chalet.

« On aurait dit une vraie raclette » : le cake apéro qui fait oublier quiche et pizza

À l’apéro, ce cake qui sort du four embaume la raclette : fromage qui file, lardons fumés, mie dorée. On tranche, la vapeur s’échappe, les pommes de terre apparaissent et les parts de quiche ou de pizza restent dans les assiettes.

Résultat ; on croirait un plateau servi en montagne, sauf que ça tient dans un cake raclette apéro, sans appareil ni poêlons. Reste à maîtriser la technique pour retrouver parfum de chalet et fromage filant, sans sécher la mie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base à cake : 250 g de farine, 1 sachet de levure (11 g), 4 œufs, 12 cl de lait, 10 cl d’huile neutre.

✅ Garniture : 150 g de lardons fumés, 1 oignon jaune, 350 g de pommes de terre type Charlotte.

✅ Fromage et aromates : 220 g de fromage à raclette, muscade, poivre, ciboulette ou persil.

✅ Pour le moule et le service : beurre, cornichons.

Pourquoi ce cake a le goût d’une raclette (sans appareil)

Ce cake raclette sans appareil, pommes de terre lardons, reprend les codes de la raclette : dés de pommes de terre fondants, lardons bien dorés, oignon doux, fromage à raclette en dés et en tranches. La pâte à cake sert d’écrin, absorbe le jus, maintient les tranches et garde le cœur coulant.

Dans un moule à cake de 24 cm, on obtient un vrai plat à partager, généreux pour 6 à 8 personnes, avec une croûte dorée qui croustille et des zones de fromage filant. Pour moins de 10 € de courses, l’apéro prend des airs de soirée chalet.

La méthode pas à pas pour un cake qui ne sèche jamais

Tout se joue sur quelques gestes : précuire les pommes de terre pour les rendre tendres, mélanger la pâte sans excès pour garder une mie souple, puis monter le cake en couches alternées afin de créer ces poches de fromage filant à la découpe. La cuisson douce à 180 °C, suivie d’un court repos, fige l’ensemble sans étouffer la garniture.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper les pommes de terre en petits dés, les précuire à l’eau salée, puis faire fondre l’oignon et dorer les lardons. Technique : Fouetter les œufs avec le lait et l’huile, puis incorporer farine, levure, muscade et poivre jusqu’à pâte lisse, sans trop travailler. Cuisson : Beurrer le moule, alterner couches de pâte, pommes de terre, oignon, lardons et dés de raclette, puis enfourner à 180 °C pour 45 à 55 minutes. Finition : Laisser reposer 10 minutes, parsemer d’herbes fraîches, trancher le cake raclette et servir tiède avec salade et cornichons.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 15 🔍 Le secret de l’expert La précuisson des pommes de terre et le duo lait‑huile gardent la mie moelleuse, tandis que les couches de fromage nourrissent le cake pendant la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Mélanger raclette nature et fumée, plus une cuillère de vin blanc. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Prolonger la cuisson ou trop travailler la pâte.

Comment servir et conserver votre cake raclette à l’apéro

On sert ce cake salé façon raclette encore tiède, en tranches épaisses, avec salade verte croquante et cornichons. Il se garde 2 à 3 jours au frais, bien emballé, puis se réchauffe doucement à 150 °C ou en fines tranches à la poêle.

Pour varier, on peut remplacer une partie de la raclette par du reblochon ou du comté, ajouter quelques champignons poêlés, ou proposer une version végétarienne en doublant les légumes et en retirant les lardons.