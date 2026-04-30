Trois ingrédients et 10 minutes : cette galette de pommes de terre crousti-fondante cartonne, si vous évitez ce piège

Trois ingrédients, une poêle et dix minutes suffisent pour une galette ardéchoise de pommes de terre dorée à l’extérieur, moelleuse au centre. Reste à éviter ces gestes qui la rendent molle.

Trois ingrédients, une poêle et dix minutes : cette galette ardéchoise dorée et fondante met la pomme de terre à l’honneur

En fin de journée, quand ça grésille dans la cuisine et que l’odeur de pomme de terre rôtie se mêle à l’ail, on sait que quelque chose de sérieux arrive. Dans la poêle, la surface dore, les bords frisent, la faim se réveille.

On imagine déjà la galette ardéchoise de pommes de terre, croûte dorée, cœur fondant, qui claque sous la fourchette. Trois ingrédients phares, une poêle bien chaude, dix minutes à peine ; reste à comprendre comment éviter la galette molle ou grasse.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 600 g de pommes de terre à chair ferme (Charlotte, Monalisa…)

✅ 2 œufs

✅ 3 c. à soupe de persil plat frais

✅ Ail, 2 c. à soupe de farine, sel, poivre, 3 c. à soupe d’huile neutre

Les 3 ingrédients qui transforment la pomme de terre en galette ardéchoise crousti-fondante

Tout commence avec la pomme de terre râpée. On privilégie une chair ferme, type Charlotte ou Monalisa, qui garde sa tenue à la cuisson. Râpée fin, elle fond presque au centre tout en laissant de petits filaments qui donnent de la mâche.

La liaison œuf–farine sert juste à tenir la crique ardéchoise, sans l’alourdir. Le persil plat apporte la note verte et fraîche ; l’ail, le sel, le poivre et un filet d’huile neutre pour cuisson complètent cette galette de pommes de terre 3 ingrédients simple.

La méthode en 10 minutes : la règle des 4 gestes pour une galette parfaite

Geste n°1 : râper fin et essorer fort. Une fois les pommes de terre râpées, on les enferme dans un torchon pour un essorage au torchon énergique. Moins d’eau, c’est une galette de pommes de terre croustillante, pas une éponge huileuse.

Geste n°2 : mélanger sans tasser. On ajoute œufs, farine, herbes, sel et poivre, puis on mélange. Geste n°3 : saisir à feu moyen-vif à la poêle, dans un fond d’huile, pour lancer la réaction de Maillard et une croûte croustillante en quelques minutes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Râper fin les pommes de terre épluchées, presser fortement dans un torchon. Technique : Mettre la râpée dans un saladier, ajouter œufs, persil, ail, farine, sel, poivre. Cuisson : Chauffer l’huile, former une galette d’environ 2 cm, cuire 4 à 5 minutes. Finition : Retourner, finir 4 à 5 minutes à feu moyen, égoutter et servir brûlant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈15 min 🔍 Le secret de l’expert Essorage énergique, feu vif au départ et galette fine permettent une croûte rapide et un cœur moelleux. ✨ Le twist gourmand : Pour un cœur coulant, enfermer quelques cubes de reblochon ou de chèvre. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas essorer la râpée ni poser la galette dans une poêle tiède.

Les variantes minute pour changer sans compliquer : fromage, mini-galettes, version légère

Sur la même base, on façonne des mini-galettes pour l’apéro ou les enfants, plus fines, avec très peu d’huile.

Pour une assiette complète, on sert la galette ardéchoise de pommes de terre avec une salade verte bien vinaigrée ; réchauffée quelques minutes à la poêle, elle retrouve son croustillant.