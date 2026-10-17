Apéro ce soir : ces langues de pizza tomate-mozza prêtes le jour même ratent si vous faites encore cette erreur

Ce soir, la pizza quitte la plaque ronde pour se transformer en longues langues dorées à partager à l’apéro. Avec une pâte levée express et une cuisson maligne, elles sortent du four le jour même.

Langues de pizza à la tomate : longues, dorées, mozza filante, prêtes le jour même pour l’apéro

Dans le four, la pâte gonfle, les bords se dorent et un parfum de pain chaud, d’ail et d’huile d’olive emplit la cuisine. On sait que la soirée commence vraiment.

Ces langues de pizza à la tomate, longues et aériennes, arrivent sur la table en format apéro. Pas de pousse nocturne ; une pâte levée express suffit pour les servir le jour même, encore couvertes de mozzarella fondante.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte levée : 500 g de farine de gruau T45, 430 ml d’eau tiède, levure, miel, sel

✅ Matière grasse : 25 ml d’huile d’olive dans la pâte, plus un peu pour la plaque

✅ Garniture : 250 g de passata, 1 gousse d’ail, sel, poivre, 250 g de mozzarella râpée

✅ Finitions : 125 g de mozzarella fraîche égouttée, basilic, roquette, olives noires, copeaux de parmesan

Les ingrédients pour des langues de pizza longues, dorées et fondantes

Tout se joue dans la farine : une farine de gruau T45, riche en protéines, supporte l’hydratation élevée et donne une pâte souple avec des bords gonflés, façon comptoir italien.

On choisit aussi une passata bien lisse, relevée d’ail, sel et poivre. Côté fromage, mozzarella râpée spéciale cuisson pour le filant, mozzarella fraîche bien égouttée pour la gourmandise sans excès d’eau.

Pâte levée express : la méthode du jour même pour une mie pleine de bulles

On mélange eau tiède, levure et miel, puis farine, sel et huile d’olive. Vingt minutes de repos lancent une fermentation douce ; la pâte devient déjà plus souple et légèrement gonflée.

Deux séries de pliages, séparées de repos, remplacent la longue pousse au froid. Le réseau de gluten se renforce, la pâte se remplit de bulles et, après 1 h, elle est prête à être étirée en longues pizzas apéro.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : mélanger eau, levure et miel, ajouter farine, sel, huile ; reposer 20 minutes puis faire une première série de pliages Technique : répéter les pliages après 20 minutes, couvrir et laisser lever 1 heure, jusqu’à pâte gonflée et aérée Cuisson : déposer 4 langues sur plaque huilée, napper d’une fine couche de tomate, cuire 8 minutes à 250 °C Finition : ajouter les mozzarellas, recuire 5 à 8 minutes en mode pizza ou chaleur par le bas, servir chaud

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert Pâte très hydratée et pliages successifs créent un gluten souple et plein de bulles ; la double cuisson garde le dessous croustillant malgré la tomate. ✨ Le twist gourmand : Terminer par un filet d’huile d’olive infusée à l’ail et au piment, plus quelques feuilles de basilic déchirées entre les doigts. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Éviter le rouleau à pâtisserie et les montagnes de sauce ; on écrase les bulles et l’on obtient des langues de pizza molles, sans bord doré.

Servir à l’apéro et varier sans alourdir

On sert les langues entières sur une planche, puis on les coupe en tronçons à picorer, avec roquette, olives, légumes grillés ou quelques rondelles fines de chorizo.