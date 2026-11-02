Arrêtez de servir toujours le même velouté : cette butternut rôtie sur lit de céréales fait un malheur

Tout l’automne, la butternut finit en velouté sage alors qu’elle peut devenir une salade de butternut rôtie, tiède et ultra-gourmande. Que se passe-t-il quand elle arrive, dorée, sur un lit de boulgour, roquette et feta ?

Tout l’automne, la même scène : une soupière de velouté de butternut, douce mais prévisible, qui fume sur la table alors qu’on attend encore la petite étincelle. On a envie d’autre chose, de relief, de texture, de couleurs.

Quand cette courge arrive rôtie, bords caramélisés et parfum d’épices, posée sur un lit chaud de boulgour, de roquette et de feta, l’odeur suffit à faire lever les têtes ; le reste va très vite. On la sert, et avant même que les retardataires s’assoient, le plat est presque vide.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 courge butternut (≈ 1 kg), huile d’olive, paprika doux, cumin, cannelle, sel, poivre

✅ 200 g de boulgour, 120 g de roquette, 120–150 g de feta émiettée

✅ 80 g de cerneaux de noix, 40 g de graines de courge

✅ 1 c. à s. de miel ou de sirop d’érable, vinaigre balsamique, moutarde douce, figues, dattes ou grains de grenade

Pourquoi cette salade tiède de butternut rôtie change tout par rapport au velouté

Cette salade tiède de butternut rôtie bouscule nos habitudes de soupe. La courge passe du rôle de purée discrète à celui de star dorée, portée par les épices et une texture presque confite.

Autour, le boulgour moelleux, la roquette poivrée, la feta salée, les noix et graines croustillantes composent un plat complet. On est sur un vrai repas de saison, généreux sans être lourd.

Les gestes clés pour une salade de butternut rôtie qui fait l’unanimité

Tout se joue dans la cuisson de la butternut au four. Des cubes d’environ 2 cm, espacés sur la plaque, rôtissent à 200 °C ; la peau devient tendre, les bords colorent et la caramélisation concentre le goût.

Le second secret, c’est le boulgour. On le laisse gonfler, puis on l’assaisonne tiède avec la moitié de la vinaigrette sucrée-salée ; il boit la sauce sans détremper la roquette ajoutée vraiment au dernier moment.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Couper la butternut épépinée en cubes de 2 cm, garder la peau, mélanger avec huile et épices, étaler sur une grande plaque. Technique : Verser le boulgour dans un saladier, couvrir d’eau bouillante salée, laisser gonfler puis égrainer à la fourchette avec un filet d’huile d’olive. Cuisson : Rôtir la courge 25 à 30 minutes à 200 °C en la retournant à mi-cuisson, jusqu’à ce qu’elle soit tendre à cœur et bien dorée. Finition : Mélanger le boulgour assaisonné et la roquette, ajouter la butternut tiède, la feta, les noix, les graines, les fruits choisis et le reste de vinaigrette juste avant de servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 40 min 🔍 Le secret de l’expert À 200 °C, la butternut perd juste assez d’eau pour concentrer ses sucres : une fine croûte dorée se forme, les épices s’y fixent, tandis que le boulgour tiède absorbe la vinaigrette au cœur du grain. ✨ Le twist gourmand : Faire dorer noix et graines de courge à sec, ajouter un trait de citron, puis quelques copeaux de fromage affiné pour une version de soirée, encore plus généreuse. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Cuire la courge à l’eau ou serrer les cubes sur la plaque ; ils bouillent dans leur jus, restent pâles, se défont et rendent la salade complètement pâteuse.

Variantes, service et organisation autour de cette salade de butternut rôtie

Selon la saison, on peut jouer avec figues, dattes ou grains de grenade, ajouter des pois chiches rôtis ou quelques lentilles pour la transformer en plat encore plus complet.

Butternut rôtie et boulgour se préparent avant.