Arsenic dans le riz : ce geste de cuisson que presque personne ne fait et qu’un toxicologue m’a fait adopter

Riz au menu mais arsenic en tête : un toxicologue m’a montré en cuisine un geste de 5 minutes. Et si ce réflexe simple changeait vos habitudes ?

Peur de l’arsenic dans le riz ? Un toxicologue m’a montré le geste que j’aurais dû faire depuis toujours !

Un couvercle qui claque, une vapeur de basmati. Puis le mot arsenic revient en tête et casse l’appétit. Vidéos anxieuses, conseils contradictoires : on ne sait plus comment cuire ce grain si rassurant.

Un toxicologue a levé le doute en une phrase : pas besoin de bannir le riz, mais il manque un geste à la casserole. Cinq minutes et un changement d’eau suffisent à faire chuter l’arsenic. On l’adopte avant le prochain repas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 320 g de riz blanc long ou basmati

✅ 2 L d’eau pour la pré-ébullition + 480 ml d’eau propre

✅ 6 g de sel fin

✅ 20 g de beurre ou 20 ml d’huile d’olive + aromates

Pourquoi le riz concentre autant d’arsenic (et qui doit vraiment s’en inquiéter)

Le riz pousse souvent en rizières inondées. Dans cette eau, il absorbe l’arsenic inorganique naturellement présent dans le sol et les nappes. L’Union européenne fixe des seuils, mais pour un aliment qu’on sert souvent, réduire l’arsenic dans l’assiette reste un réflexe intelligent.

Le riz complet garde l’enveloppe du grain, là où se concentrent aussi les résidus d’arsenic ; il en contient donc souvent plus que le riz blanc. On est particulièrement vigilant pour les bébés, jeunes enfants, femmes enceintes et grands amateurs de riz.

Le geste de toxicologue en 5 minutes : la double cuisson qui chasse l’arsenic

Pour la question arsenic riz cuisson, le toxicologue mise sur une pré-ébullition de 5 minutes dans beaucoup d’eau, puis une eau neuve pour finir en cuisson à absorption. Une étude de l’université de Sheffield montre ainsi jusqu’à –73 % d’arsenic pour le riz blanc et –54 % pour le complet, sans rincer tous les nutriments.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Peser le riz, le rincer brièvement sous l’eau froide, puis préparer une grande casserole avec au moins 2 L d’eau salée. Technique : Verser le riz dans l’eau froide, porter à ébullition franche, laisser bouillir 5 minutes ; égoutter aussitôt et jeter toute cette première eau. Cuisson : Remettre le riz dans la casserole, ajouter l’eau propre (1,5 volume pour 1 volume de riz blanc), sel et aromates, couvrir et cuire à feu doux jusqu’à absorption. Finition : Hors du feu, incorporer la matière grasse, couvrir 5 minutes pour laisser gonfler, puis égrainer à la fourchette.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps +5 min 🔍 Le secret de l’expert Cette double cuisson utilise la solubilité de l’arsenic dans l’eau : 5 minutes de gros bouillons le chassent vers la première eau, jetée ensuite ; la seconde cuisson termine le riz sans trop perdre de nutriments. ✨ Le twist gourmand : En fin de cuisson, une noix de beurre ou un filet d’huile d’olive, plus un peu de zeste ou d’herbes fraîches, suffit à rendre le riz gourmand. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : À proscrire : garder la première eau ou cuire avec juste la bonne quantité d’eau, surtout pour bébés, femmes enceintes et gros consommateurs de riz.

Checklist « riz sans stress » à coller sur le frigo

Une fois ce réflexe acquis, on l’applique partout : cuisson classique, pilaf, riz au lait, même au rice cooker (pré-ébullition en casserole, finition dans l’appareil). On alterne aussi avec quinoa, sarrasin, pâtes ou pommes de terre pour varier les féculents et diluer encore l’exposition.