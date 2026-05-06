Guacamole sans avocat : ce légume de saison remplace tout, sa texture crémeuse a bluffé tous mes invités à l’apéro

Plus d’avocat mûr sous la main, mais envie d’un guacamole sans avocat qui fasse illusion à l’apéro ? Ce dip vert prêt en 10 minutes cache un légume de saison à la texture incroyablement crémeuse.

Guacamole sans avocat : je mixe ce légume de saison et la texture crémeuse a bluffé tous mes invités à l’apéro

La cuillère s’enfonce dans une crème vert pâle, lisse comme un guacamole de restaurant. Odeur de citron frais, touche d’ail, promesse de gras généreux… On s’attend à retrouver l’avocat, pourtant quelque chose de plus léger se cache dans ce bol.

En bouche, la texture est presque mousseuse, ultra veloutée, sans lourdeur qui cale l’appétit. À l’apéro, on vide le bol sans même s’en rendre compte ; et quand on apprend qu’aucun avocat n’y est passé, la curiosité s’allume.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de cœurs d’artichauts cuits, bien égouttés

✅ 1 citron (zeste fin + 2 c. à soupe de jus)

✅ 1 petite gousse d’ail finement hachée

✅ 4 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 c. à café de sel, poivre, paprika fumé et cumin

Pourquoi faire un guacamole sans avocat ?

Les avocats jouent souvent les stars de l’apéritif, mais on les trouve parfois durs, filandreux ou hors de prix. Et puis leur richesse peut vite lester quand la soirée s’étire. Au printemps, on a envie d’un dip vert, frais et léger, sans sacrifier la texture.

L’ingrédient secret : le cœur d’artichaut qui bluffe tout le monde

Ce rôle de doublure revient aux cœurs d’artichauts cuits. Une fois bien séchés puis mixés, ils se transforment en purée soyeuse, presque aérienne. Leur goût doux, légèrement noisetté, laisse la place au citron, à l’ail et à l’huile d’olive, pour un faux guacamole aussi gourmand qu’un vrai.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Sécher longuement les cœurs d’artichauts sur du papier absorbant, jusqu’à disparition d’humidité visible. Technique : Dans le mixeur, réunir artichauts, ail, jus de citron, sel, puis mixer finement. Cuisson : Verser l’huile d’olive en filet continu, en mixant, pour obtenir une crème lisse et stable. Finition : Assaisonner avec poivre, paprika fumé, cumin, puis dresser dans un bol avec zeste et herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Les fibres des cœurs d’artichauts émulsionnent naturellement avec l’huile d’olive ; on obtient une texture dense mais légère, qui retient citron et épices sans rendre d’eau. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une à deux cuillères de yaourt nature et une pincée de paprika fumé pour un dip encore plus aérien, façon crème d’artichaut fumée. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mettre les artichauts au mixeur alors qu’ils sont encore mouillés : la préparation devient aqueuse, fade, et oblige à rajouter trop d’artichauts pour la sauver.

Conservation, dressage et variantes pour un apéro bluffant

On peut préparer ce faux guacamole une à deux heures à l’avance : il suffit de filmer au contact et de garder au frais. À table, on le sert avec toasts grillés à l’huile d’olive, bâtonnets de concombre, carottes et radis croquants.

Pour une version plus piquante, on ajoute un peu de piment en flocons ; pour une version légère, une cuillère de yaourt suffit à détendre la crème.