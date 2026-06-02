Aucune sorbetière, 3 ingrédients : ce magnum coco-mangue maison fait oublier ceux du commerce tout l’été

Magnums coco-mangue maison, sans sorbetière, avec coque qui claque et cœur ultra onctueux : ils bousculent les bâtonnets du supermarché. Reste un geste clé pour réussir cette texture.

Aucune sorbetière, aucune technique compliquée : les magnums coco-mangue maison qui font oublier ceux du commerce

Un premier croc, un petit “crac” net, puis la douceur qui envahit la bouche. On est en plein été, la main encore un peu chaude, et le bâtonnet glacé commence juste à perler. La coco est ronde, presque pâtissière, la mangue explose en fruits mûrs. Ce goût rappelle les glaces de plage, mais sans le côté trop sucré qui colle au palais.

Ce qui bluffe, c’est la simplicité : pas de sorbetière, pas de tempérage compliqué, seulement un blender, quelques moules (ou de simples gobelets) et une nuit de congélateur. Avec trois bases très accessibles – lait de coco entier, noix de coco râpée, mangue bien mûre – on obtient un magnum coco mangue sans sorbetière qui fait vite oublier les bâtonnets industriels. Reste à voir comment les assembler sans faux pas.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Base coco : 400 ml de lait de coco entier, 75 g de noix de coco râpée, 50 ml de sirop d’érable

✅ Coque fruitée : 350 à 400 g de chair de mangue bien mûre (ou 200 g de pulpe de passion)

✅ Option “Bounty” : 200 g de chocolat noir ou au lait + 1 c. à s. d’huile neutre

✅ Finition : 2 c. à s. de coco râpée toastée ou d’éclats de biscuits + moules à esquimaux et bâtonnets

Pourquoi ces magnums coco-mangue remplacent ceux du commerce

Ici, on joue la carte du court : quelques ingrédients du placard, aucun additif. Le lait de coco entier apporte le gras, la coco râpée ses fibres ; avec le sirop, ce trio freine les gros cristaux de glace. La base reste fondante, même sans sorbetière.

Côté fruits, la mangue se mixe pure, sans eau. Sa texture naturellement épaisse colle bien à la glace très froide et forme une coque fine, brillante, qui claque sans casser les dents. On peut déjà ajuster le profil : un peu de zeste de citron vert dans la base coco pour réveiller le tout, ou un enrobage chocolat pour une version plus régressive.

Recette pas à pas : magnum coco-mangue sans sorbetière

Le matériel reste minimal : un mixeur, des moules à bâtonnets, ou à défaut de petits gobelets en carton et des bâtonnets en bois. On remplit, on congèle, puis on trempe dans un coulis de mangue bien épais. Pour un vrai look de glace de kiosque, on mise sur le double enrobage et quelques toppings qui accrochent à la surface encore souple.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mixer lait de coco, coco râpée, sirop (et zeste de citron vert) jusqu’à texture homogène, puis verser dans les moules et ajouter les bâtonnets. Technique : Placer au congélateur une nuit entière ; démouler ensuite avec un passage sous eau tiède 5 à 10 secondes. Cuisson : Mixer la chair de mangue seule en coulis épais, tremper rapidement chaque glace bâtonnet coco mangue et déposer sur une plaque chemisée. Finition : Après 30 à 60 minutes, refaire un bain de mangue, parsemer de coco toastée ou biscuits, puis congeler jusqu’au service.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Très facile 🔍 Le secret de l’expert La base coco associe gras du lait, sucres liquides du sirop et fibres de coco râpée ; cet équilibre limite la glace dure. En face, une mangue très mûre, mixée sans eau, donne un coulis dense qui adhère bien et fige vite en coque craquante. ✨ Le twist gourmand : Ajouter le zeste fin d’un citron vert dans la base et rouler les magnums encore souples dans de la coco toastée pour accentuer le contraste frais–fondant–croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Allonger la mangue avec de l’eau ou du jus ; la coque devient aqueuse, se fissure et prend des cristaux au congélateur.

Conservation, service et variantes à garder sous la main

Une fois l’enrobage figé, on emballe chaque magnum coco mangue maison dans du papier cuisson ou un petit sachet, puis on range le tout dans une boîte hermétique. Au congélateur, la glace se tient deux à trois semaines sans trop de cristaux.

Pour servir, on sort les bâtonnets cinq minutes avant ; la coco redevient souple, la coque reste brillante. On peut varier à l’infini : moitié mangue, moitié passion, ou version magnum maison sans sorbetière façon “Bounty” avec coque chocolat et pointe de fleur de sel. Toujours le même principe, zéro technique compliquée, maximum effet sur la table.