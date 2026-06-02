Velouté glacé au poivron rouge : plus doux que le gaspacho si vous évitez ce geste interdit qui ruine tout

Et si votre soupe froide rouge rubis ne piquait plus jamais la langue ? Ce velouté au poivron rouge glacé cache une méthode simple qui change tout.

Quand le thermomètre grimpe et que la lumière s’allonge sur la table du soir, on a envie d’un bol glacé qui rafraîchit autant qu’il parfume. Dans la cuillère, ce rouge rubis accroche l’œil, l’odeur de poivron rôti arrive en premier, légèrement grillée, presque sucrée. Puis vient cette texture qui glisse sur la langue, bien plus souple qu’un gaspacho andalou classique.

Ici, pas de vinaigre agressif ni d’ail trop présent ; tout se joue sur la douceur du légume rôti et un équilibre millimétré. On obtient un velouté au poivron rouge glacé, plus parfumé qu’une simple soupe froide, qui plaît autant aux amateurs de soleil qu’aux palais sensibles. Reste à voir comment le réussir à tous les coups.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 poivrons rouges (≈ 800 g), 3 tomates bien mûres (≈ 350–400 g) et 1 concombre moyen (≈ 250–300 g)

✅ 1 petite gousse d’ail, 1 c. à café de sel fin, poivre noir du moulin

✅ 60 à 75 ml d’huile d’olive vierge extra et 2 c. à soupe de vinaigre de Xérès ou de vin rouge (≈ 30 ml)

✅ 100 à 150 ml d’eau très froide, quelques glaçons, croûtons, dés de concombre et herbes fraîches pour le service

Plus doux que le gaspacho andalou : choisir les bons légumes pour un velouté au poivron rouge glacé

La promesse de ce velouté tient d’abord dans le marché. On vise des poivrons rouges rôtis bien charnus, lourds en main, à la peau lisse ; des tomates parfumées, presque cédées ; un concombre ferme mais pas trop gros pour éviter l’amertume. Le ratio est simple à retenir : deux parts de poivron, une de tomate, une de concombre.

Côté assaisonnement, on reste doux. Une seule petite gousse d’ail suffit, dégermée pour plus de finesse. Le vinaigre de Xérès apporte le peps sans brûler, surtout si on reste sur 2 cuillères à soupe. Le reste du caractère vient de l’huile d’olive fruitée, qui enveloppe la bouche au lieu de la bousculer.

La méthode qui change tout : poivrons rôtis, mixage long et repos au frais

Le secret de ce velouté, c’est le passage au four. On glisse les poivrons entiers sous le grill à 230 °C, jusqu’à ce que la peau soit bien noircie et boursouflée. Enfermés aussitôt dans un saladier couvert, ils vont “suer” ; la peau se retire alors sans effort, en même temps que les graines. Cette cuisson concentre les sucres et efface l’amertume.

Vient ensuite le mixage long. Poivrons pelés, tomates, concombre épépiné, ail, vinaigre, sel et une partie de l’huile passent au mixeur. On ajoute l’eau glacée petit à petit jusqu’à une texture veloutée, nappante mais fluide. Le repos d’au moins deux heures au frais termine le travail : les arômes se fondent, la texture se raffermit légèrement et le service glacé devient un vrai plaisir.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Placer les poivrons entiers sur une plaque et les rôtir sous le grill jusqu’à peau noircie, puis les laisser suer dans un saladier couvert avant de les peler et d’ôter pédoncule et graines. Technique : Couper les tomates en morceaux, éplucher et épépiner le concombre, dégermar l’ail ; réunir ces légumes avec la chair de poivron dans le bol du mixeur. Cuisson : Mixer avec le vinaigre, le sel, le poivre et la moitié de l’huile, en ajoutant l’eau très froide progressivement jusqu’à obtenir une crème lisse, éventuellement passée au chinois. Finition : Incorporer le reste d’huile, goûter et ajuster l’assaisonnement, puis laisser reposer au frais au moins 2 h avant de servir très glacé.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 2 h 30 🔍 Le secret de l’expert La peau noircie puis retirée supprime l’amertume tout en concentrant les sucres du poivron. Le mixage prolongé avec l’huile, ajouté en deux temps, crée une émulsion : on obtient une texture de crème, sans une goutte de lait. ✨ Le twist gourmand : Servir en verrines avec une cuillerée de chèvre frais citronné, quelques dés de concombre et une pincée de piment d’Espelette pour un contraste doux-fumé irrésistible. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mixer les poivrons encore tièdes avec beaucoup d’ail et de vinaigre ; la couleur ternit, l’arôme se durcit et on retombe dans un gaspacho trop agressif.

Service glacé, garnitures et variantes très douces

Ce velouté supporte sans problème 48 heures au réfrigérateur, bien couvert ; la texture gagne même en onctuosité. On peut le servir en bols ou en petits verres, tout juste sorti du froid, avec un filet d’huile d’olive, quelques dés de concombre et des croûtons grillés qui répondent au goût rôti.

Pour un service tout en douceur, on baisse légèrement le vinaigre et on oublie le piment, ce qui fonctionne très bien avec les enfants ou les palais sensibles. En manque de temps, de bons poivrons rouges grillés en bocal peuvent dépanner : on réduit simplement la quantité d’eau pour garder ce côté velours qui fait tout le charme de ce velouté glacé.