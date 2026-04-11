Biscuits du commerce : j'ai arrêté d'en acheter pour ces barres maison sans cuisson, 2x moins chères et irrésistibles
Biscuits trop chers, trop secs, trop sucrés : le goûter mérite enfin mieux. Avec ces barres dattes-noisettes sans cuisson, quelques gestes suffisent pour un fondant-croquant qui tient vraiment en main.
2× moins cher, 10× meilleur : on remplace les biscuits du commerce par ces barres dattes-noisettes sans cuisson
À l’heure du goûter, l’odeur du café chaud appelle quelque chose à grignoter. On ouvre un paquet de biscuits du commerce : promesse de croustillant, mais texture sèche, sucre agressif et liste d’additifs à rallonge. Pourtant, on rêve d’une bouchée dense, fondante, au vrai parfum de noisette grillée.
Cette bouchée existe déjà dans la cuisine. Un bloc ambré de dattes mixées, de flocons d’avoine et de purée de noisette, tassé dans un moule puis tranché en barres nettes. Sans four, avec des ingrédients simples et un coût environ deux fois moindre que les biscuits “premium”. La promesse reste la même, mais la réalité change ; tout se joue en quelques gestes précis.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g de dattes dénoyautées moelleuses
- ✅ 160 g de flocons d’avoine
- ✅ 120 g de purée de noisette 100 %
- ✅ 60 g de noisettes concassées + sel, vanille, cacao, pépites (facultatif)
Pourquoi ces barres dattes-noisettes font oublier les biscuits du commerce
En réunissant dattes, avoine, noisettes et une pincée de sel, on obtient un encas qui revient environ deux fois moins cher qu’un paquet de biscuits du commerce. La liste d’ingrédients ressemble à une mini-liste de courses, sans sirop de glucose ni matière grasse douteuse. En bouche, le sucré rond de la datte, la noisette torréfiée et les éclats croquants font instantanément oublier les versions industrielles.
Ingrédients : la base dattes–avoine–noisette qui se tient sans cuisson
Les dattes jouent à la fois le rôle de sucre et de liant ; mixées, elles deviennent une pâte collante qui rassemble tout le reste. Les flocons d’avoine apportent la structure, pendant que la purée de noisette enrobe et donne le gras nécessaire. D’ailleurs, tout se joue dans le tassage : plus on presse la préparation dans le moule, plus les barres restent compactes et faciles à emporter.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mixer les dattes en pâte épaisse et collante.
- Technique : Mélanger avec flocons d’avoine et sel dans un saladier.
- Cuisson : Incorporer purée de noisette, noix, ajuster avec un peu d’avoine ou de purée.
- Finition : Tasser fermement dans un moule chemisé, réfrigérer 1 h, puis découper en barres.
Conservation, batch cooking et idées d’utilisation
Au réfrigérateur, les barres se gardent cinq à six jours dans une boîte hermétique. On peut aussi les congeler et les sortir au fur et à mesure, elles reviennent à température en quelques minutes. Glissées dans un sachet, elles remplacent le biscuit du bureau, le goûter des enfants ou la petite barre avant le sport.
En bref
- 🍫 À l’heure du goûter, ces barres dattes-noisettes sans cuisson promettent un encas environ deux fois moins cher et plus gourmand que les biscuits industriels.
- 🥄 La recette repose sur un mélange précis de dattes, flocons d’avoine, purée de noisette et noisettes concassées, simplement tassé puis refroidi.
- 📦 Un carnet de chef détaille règle de proportions, secret de tenue au froid et erreurs à éviter pour réussir des barres dattes-noisettes.
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