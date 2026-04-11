Samedi 11 avril : ce menu de Pâques en 5 recettes régale tout le monde avec un seul four sans vous épuiser en 1 h 30

Samedi 11 avril, un menu de Pâques complet s’organise en quelques gestes pour réunir toute la famille autour de la table. Entre salade mimosa, gigot d’agneau et gâteau chocolat, ces recettes promettent un festin sans vous enfermer en cuisine.

Samedi 11 avril, la maison sent le café, le chocolat et les herbes fraîches. On a envie d’un vrai repas de Pâques avec agneau, œufs et gâteau au chocolat, mais sans passer trois heures devant le four. Ce week-end, l’objectif est clair : des recettes de Pâques faciles, qui régalent tout le monde avec un frigo normal et un seul four.

Au menu : salade de Pâques aux œufs mimosa, asperges vertes et crudités croquantes, tarte généreuse aux légumes de printemps, gigot d’agneau minute au beurre d’herbes, carottes rôties à la moutarde de Dijon et gâteau nid au chocolat pour recycler les chocolats des enfants. Reste à s’organiser pour tout envoyer en 1 h 30 maxi ; on commence par la liste de courses.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 gigot d’agneau de 1,6 à 1,8 kg, ail, thym, romarin et citron

✅ 2 bottes d’asperges vertes, 1 kg de carottes, radis, petits pois et laitue croquante

✅ 12 œufs, 20 cl de crème, 80 g de fromage râpé, 1 pâte brisée et un peu de mayonnaise

✅ 280 g de chocolat, miel, moutarde de Dijon, huile d’olive et petits œufs pour la déco

Samedi 11 avril : 5 recettes gourmandes et faciles pour régaler toute la famille ce week-end de Pâques

L’idée : un menu de Pâques en famille, simple et gourmand, du brunch à l’après-midi chocolatée. On commence léger avec une salade de Pâques aux œufs mimosa ; les jaunes sont écrasés avec mayonnaise et moutarde de Dijon, les asperges vertes juste blanchies restent croquantes, les crudités croquantes apportent le relief. La tarte de Pâques aux légumes de printemps enchaîne, fond de pâte brisée précuit, petits pois, carottes et asperges liés par un appareil œufs-crème qui se tient sans être lourd.

Pour le cœur du repas, le gigot d’agneau minute au beurre d’herbes suit une règle simple : 14 à 15 minutes par 500 g, à 200 °C chaleur tournante, après une courte saisie plus chaude. À côté, les carottes rôties à la moutarde de Dijon, miel et thym remplacent les pommes de terre sans frustrer personne. Et on termine par un gâteau nid de Pâques au chocolat, moelleux, qui recycle lapins et œufs en chocolat oubliés au fond du placard.

Samedi 11 avril : 5 recettes gourmandes et faciles pour régaler toute la famille ce week-end de Pâques

Pour ne pas se fatiguer en cuisine, on harmonise les températures : tout cuit entre 180 et 200 °C. Le gâteau nid part en premier à 180 °C ; pendant qu’il cuit puis refroidit, on précuit la pâte de la tarte et on poêle rapidement les légumes. Ensuite, le four monte à 230 °C pour colorer le gigot, avant de redescendre à 200 °C pour la cuisson à cœur et les carottes rôties en une seule couche.

Pendant ces cuissons “mains libres”, on prépare la salade : œufs durs, mimosa bien crémeux, asperges vertes cuites 3 minutes à l’eau bouillante puis rafraîchies dans l’eau glacée pour garder couleur et texture. Le temps de repos du gigot, 15 minutes sous un papier alu, laisse justement la place pour dresser la tarte, la salade et le gâteau nid avec les enfants ; le repas de Pâques simple et gourmand se met en place presque tout seul.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Le matin, lancer le gâteau nid au chocolat, foncer le moule à tarte, sortir le gigot du réfrigérateur et éplucher tous les légumes. Technique : Cuire les œufs durs, préparer le mimosa, blanchir les asperges, précuire le fond de tarte et mélanger le beurre d’herbes pour le gigot. Cuisson : Enfourner successivement tarte, gigot d’agneau et carottes rôties entre 180 et 200 °C chaleur tournante, en respectant la règle des minutes par 500 g et en arrosant la viande. Finition : Laisser reposer le gigot 15 minutes, dresser la salade de Pâques, former le nid sur le gâteau avec les enfants et apporter tout en même temps à table.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps actif 1h20–1h30 🔍 Le secret de l’expert Rassembler tout le menu autour d’un four à 180–200 °C permet d’enchaîner tarte, gigot, carottes et gâteau sans jongler avec le thermostat ; on cuit d’abord ce qui se mange froid, puis le gigot en suivant la règle des minutes par 500 g, pendant que l’on prépare à côté la salade de Pâques et le dressage du gâteau nid. ✨ Le twist gourmand : Mélanger yaourt grec, moutarde douce, jus de citron et jaune d’œuf dur écrasé donne une sauce façon hollandaise légère qui nappe aussi bien les asperges vertes que les carottes rôties. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Découper le gigot dès la sortie du four ou surcuire le gâteau “pour être sûr” ; on perd le jus de la viande et le fondant du chocolat.

Samedi 11 avril : 5 recettes gourmandes et faciles pour régaler toute la famille ce week-end de Pâques

Côté organisation, ce menu de Pâques sans se fatiguer vit bien sur deux jours. La tarte et les carottes rôties se réchauffent doucement à 150 °C, sous un papier alu, sans sécher. La salade reste impeccable si l’on garde séparément sauce, œufs mimosa, asperges et crudités, à assembler au dernier moment pour préserver le croquant.

Le gigot d’agneau froid fait un excellent repas du lundi en fines tranches avec reste de tarte et salade verte ; le gâteau nid se conserve deux jours, filmé à température ambiante, et devient presque meilleur le lendemain. On peut varier les légumes de printemps selon le marché, ou mélanger chocolat noir et au lait dans le gâteau ; autant d’idées de recettes pour le week-end de Pâques qui gardent le même principe : maximum de plaisir, minimum de temps en cuisine.