Ce bol au poulet citronné prêt en 20 min va faire oublier vos pâtes molles au bureau (mais à une condition)

Marre des pâtes molles et sèches au micro-ondes ? Ce bol poulet citronné au quinoa reste frais, juteux et croquant jusqu’à la pause déjeuner.

À midi, la boîte de pâtes réchauffée au micro-ondes finit souvent triste : odeur de cantine, texture pâteuse, sauce évaporée. On se force un peu, la fourchette gratte le fond, et on se promet vaguement de faire mieux la prochaine fois.

Avec ce bol poulet citronné, on change de registre. Quinoa moelleux mais jamais collant, poulet doré qui sent le citron, légumes qui croquent encore à midi et sauce yaourt bien tenue. Un vrai repas de bureau, frais et juteux, qu’on a hâte d’ouvrir… et qui ne rappelle en rien les pâtes molles.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 160 g de quinoa + 320 ml d’eau + 240 g de pois chiches cuits

✅ 2 blancs de poulet (300 g), 1 citron, ail, paprika, cumin, huile d’olive, sel, poivre

✅ 1 concombre, 2 carottes, sel fin pour faire dégorger

✅ 150 g de yaourt grec, 1 c. à c. de moutarde, 1 c. à s. d’huile d’olive, herbes fraîches

Ingrédients du bol au poulet citronné spécial bureau

Le socle, c’est le quinoa cuit juste ce qu’il faut, accompagné de pois chiches qui calment vraiment la faim sans lourdeur. On obtient une base moelleuse, qui supporte très bien le transport.

Le poulet, lui, part en lanières dans une courte marinade citron, ail, paprika et cumin. Résultat : un parfum lumineux et une viande qui reste juteuse même après un petit passage au micro-ondes.

Côté fraîcheur, concombre en demi-lunes et carottes râpées ou en fins rubans apportent ce croquant net qu’on attend à la première bouchée. La sauce yaourt-citron, épaissie par un yaourt bien dense et un peu d’huile, enrobe sans détremper.

La méthode inratable en 20 minutes chrono

Tout se joue en parallèle pour rester sous les 20 minutes, sans sacrifier la texture. Quinoa sur le feu, poulet en marinade, légumes prêts pendant que la poêle chauffe : la soirée reste fluide, le frigo se remplit pour le lendemain.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer 160 g de quinoa, cuire avec 320 ml d’eau salée 10 à 12 minutes, laisser gonfler 5 minutes, égrainer puis étaler en fine couche pour le refroidir sans qu’il devienne pâteux. Technique : Zester et presser le citron (3 c. à s.), émincer l’ail, couper 300 g de poulet en lanières, mélanger avec jus, zeste, ail, paprika, cumin, huile, sel, poivre ; laisser mariner pendant la préparation des légumes. Cuisson : Saisir le poulet 3 à 4 minutes dans une poêle bien chaude jusqu’à ce qu’il soit doré et juste cuit ; réserver aussitôt. Couper le concombre, râper les carottes, saler légèrement le concombre 5 minutes puis l’éponger. Finition : Mélanger yaourt, moutarde, huile, herbes, zeste et jus de citron, saler, poivrer. Monter le bol : fond de quinoa, pois chiches, poulet, légumes par-dessus, sauce à part à ajouter au moment de manger.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ~20 min 🔍 Le secret de l’expert Refroidir le quinoa en fine couche stoppe la cuisson et évite qu’il se gorge d’eau. Saler puis essuyer le concombre limite l’eau au fond de la boîte. Et la sauce yaourt épais + huile + moutarde reste stable, sans se déliter ni détremper les céréales. ✨ Le twist gourmand : Ajouter sur le dessus zeste de citron frais, herbes ciselées et quelques pois chiches rôtis 12 minutes à 200 °C avec cumin et paprika pour un contraste moelleux–croustillant très addictif. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Mélanger à l’avance concombre salé, sauce et quinoa ; on se retrouve avec un ensemble détrempé qui rappelle les pâtes molles du bureau.

Le montage spécial lunchbox : un bol qui reste appétissant jusqu’à midi

L’ordre des couches change tout. En bas, le quinoa qui supporte d’être tassé. Au centre, poulet citronné et pois chiches, bien protégés. Tout en haut, concombre et carotte pour garder le croquant.

La sauce se glisse dans un petit pot à part ou dans un compartiment dédié. Ce bol se garde 48 heures au réfrigérateur sans perdre sa tenue ; on retrouve à midi un vrai jeu de textures, loin des pâtes sèches et des boîtes tristes.