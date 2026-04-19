Ce geste avec un simple plat de riz bluffe tous les invités avec une croûte dorée... à condition d’éviter cette erreur

Un soir de printemps, un simple riz au four croustillant a créé le silence autour de la table. Que s’est‑il passé quand le plat a été retourné devant les invités ?

Un soir de printemps, la table est pleine, les verres s’entrechoquent, et la cuisine sent le beurre noisette, les oignons fondants et les épices douces. Au centre, un plat de riz au four croustillant finit de crépiter, bien chaud, prêt à faire taire la conversation une seconde.

On pose le plat de service dessus, on retourne d’un geste franc… et la croûte dorée apparaît, nette, brillante, d’un seul bloc. Les invités restent suspendus, entre le craquement de la croûte et le parfum de riz rôti. Pour obtenir ce riz renversé qui tient comme un gâteau, quelques règles changent tout.

Les ingrédients indispensables Pour le riz : 300 g de riz basmati, gros sel, 80 g de beurre, 2 c. à soupe d’huile neutre.

Pour la liaison : 1 œuf entier, 1 jaune, 150 g de yaourt grec, curcuma ou paprika, sel, poivre.

Pour la garniture : 400 g de poulet, 2 oignons, 1 gousse d’ail, 2 c. à soupe d’huile d’olive, 1/2 citron confit, cumin, paprika.

Pour le service : 150 g de yaourt grec, huile d’olive, citron, herbes fraîches, 30 g d’amandes effilées ou de pignons (optionnel).

Le geste qui a fait taire mes invités : retourner un simple plat de riz

Ce fameux soir, le plus impressionnant n’était pas la recette, mais le moment du retournement. Le riz à croûte dorée se tenait parfaitement, comme une tarte Tatin salée, façon tahdig : base croustillante, bords nets, cœur moelleux garni de poulet effiloché et d’oignons confits. Pour réussir ce spectacle sans stress, tout commence par le choix d’un riz long grain et d’un plat beurré de 24 à 26 cm.

La méthode pas à pas : de la casserole au plat retourné

Pour un vrai riz au four croustillant, on travaille en trois temps. D’abord, on précuit le riz basmati rincé pour éliminer l’excès d’amidon. Ensuite, on l’enrobe d’un mélange yaourt, œufs et beurre. Enfin, on tasse le tout au four autour de la garniture, jusqu’à obtenir cette galette dorée qui crépite.

Les étapes de préparation Préparation : Rincer le riz, le précuire 5 minutes dans l’eau bouillante salée, égoutter soigneusement. Technique : Faire confire les oignons dans l’huile d’olive, ajouter le poulet, l’ail, les épices, effilocher puis incorporer le citron confit. Cuisson : Mélanger beurre fondu, huile, yaourt, œuf et jaune, épices ; enrober le riz encore tiède avec ce mélange. Finition : Beurrer un moule, éventuellement parsemer d’amandes, monter riz/poulet/riz en tassant, cuire puis reposer avant de retourner et servir avec le yaourt parfumé.

Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 1 h 30 env. Le secret de l’expert Riz bien rincé, mélange yaourt–œufs–beurre généreux et cuisson vive suffisent à créer une croûte solide, ultra croustillante. Le twist gourmand : Ajouter des amandes ou pignons au fond du moule donne une croûte encore plus sonore et parfumée. LE GESTE INTERDIT : Retourner le riz dès la sortie du four sans repos ni décollage des bords fait tout s’effondrer.

Variantes : veggie, festive, maxi-croûte

On peut remplacer le poulet par pois chiches, ajouter raisins secs et cuire en ramequins.