Ma belle-mère a sauvé mon ragoût trop salé avec ce légume banal : je ne cuisine plus sans cette astuce
Un ragoût marocain au poulet trop salé, une belle-mère imperturbable et une cocotte au bord du fiasco. Quel ingrédient discret va retourner la situation en dix minutes ?
La cocotte mijote, la vapeur embue les vitres et les parfums d’ail, de curcuma et de citron confit emplissent la cuisine. Le ragoût marocain au poulet et à la patate douce semble parfait, la sauce nappe déjà la cuillère. Puis vient la première bouchée de contrôle… et la gifle salée, impossible à nier.
Au lieu de lever les yeux au ciel, belle-maman s’est approchée sans un mot. Elle a plongé dans le ragoût quelques gros morceaux d’un légume pâle, puis a refermé la cocotte pour dix minutes. Quand on a regoûté, le plat était sauvé, rond et parfumé. Comment ce geste discret permet-il de rattraper un ragoût trop salé sans alerter les invités ?
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 600 g de poulet, 3 c. à soupe d’huile d’olive, sel, poivre
- ✅ 800 g de patates douces, 1 grosse pomme de terre pour le rattrapage
- ✅ 500 g d’oignons, 4 gousses d’ail, ½ citron confit, 75 cl d’eau
- ✅ Curcuma, gingembre, safran, smen ou beurre, coriandre, persil, olives
Le jour où mon ragoût a débordé de sel
On part d’un ragoût marocain généreux : morceaux de poulet dorés, oignons fondus, épices chaudes, herbes fraîches, olives et citron confit. Les cubes de patate douce se gorgent de sauce et deviennent presque caramélisés. C’est typiquement le plat qui réchauffe la table en automne.
Le piège, c’est l’accumulation. Citron confit, olives, éventuel bouillon, smen, plus une pincée de sel de trop et une réduction un peu longue… la casserole se concentre, le sel aussi. D’ailleurs, un ragoût peut sembler correct au départ et devenir brutalement trop salé après quelques minutes de frémissement.
La pomme de terre, l’arme secrète de belle-maman
L’ingrédient “bizarre” était tout bêtement une pomme de terre à chair farineuse, pelée et coupée en gros morceaux. Son amidon agit comme une éponge : elle absorbe une partie du liquide le plus chargé en sel, ce qui allège le reste de la sauce. Ce n’est pas magique, mais redoutablement efficace quand il reste du volume.
Le geste est simple : on goûte quand la sauce a presque sa texture finale. Si le ragoût est trop salé, on plonge la pomme de terre dans le liquide frémissant, jamais en grosse ébullition, pendant 10 à 15 minutes. On retire ensuite les morceaux ; si besoin, on ajuste encore avec un peu d’eau non salée, un filet de citron ou une touche de gras.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Taillez le poulet, les oignons et l’ail, lancez le ragoût avec l’huile et les épices.
- Technique : Saisissez le poulet, faites revenir oignons-ail, ajoutez citron confit, herbes, 1 premier verre d’eau.
- Cuisson : Versez le reste d’eau, le smen, ajoutez les cubes de patate douce et laissez mijoter couvert.
- Finition : Goûtez la sauce ; si elle est trop salée, plongez la pomme de terre 10 minutes, puis terminez la cuisson.
Servir et recycler un ragoût rattrapé
On sert ce ragoût sauvé dans des assiettes creuses, avec la sauce bien nappante, les patates douces fondantes et le poulet au centre. Un accompagnement neutre – riz, semoule, pain ou pommes de terre vapeur – aide encore à équilibrer le sel dans chaque bouchée. Pourtant, si aucune pomme de terre n’est sous la main, on peut tamponner un excès léger avec un morceau de pain ou un peu de riz cuit ajouté à la fin. Et pour les prochains dîners, on retient trois réflexes simples : saler en plusieurs fois, goûter après réduction, se méfier des ingrédients déjà salés comme les olives, le bouillon ou le citron confit.
En bref
- 🍲 Un dîner en famille, un ragoût marocain au poulet trop salé et une belle-mère qui s’avance calmement vers la cocotte fumante.
- ⚙️ Elle ajoute un ingrédient inattendu puis suit une méthode précise pour rattraper un ragoût trop salé sans tout jeter ni affoler les invités.
- 🤫 Ce geste simple cache aussi plusieurs astuces de chef pour contrôler le sel, équilibrer la sauce et éviter que vos prochains ragoûts ne dérapent.
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