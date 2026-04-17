Ce moule oublié a sauvé mes apéros : ces mini muffins épinards-feta ultra moelleux disparaissent en 5 minutes

Au fond du placard, un moule à mini muffins reprend du service et change la donne à l’apéro, en plein retour des beaux jours. En quelques gestes et un détail anti-détrempage, ces mini muffins épinards feta s’arrachent plus vite qu’ils ne dorent.

On a tous ce vieux moule à mini muffins qui dort au fond d’un placard. Le sortir change pourtant tout aux beaux jours : sur la table basse, ces petites bouchées gonflent, dorent, et embaument l’ail doux, les épinards poêlés et la feta qui gratine. Visuellement, ça évoque un plateau de traiteur, mais avec ce côté maison qu’on devine rien qu’en sentant la croûte fine et le cœur encore moelleux.

Finis les cakes lourds et les quiches détrempées ; ici, pas de pâte, juste un appareil œufs-lait-feta qui enrobe des épinards poêlés et bien égouttés. Dix à quinze minutes de préparation, 18 minutes de cuisson à chaleur statique à 180 °C, et le moule à mini muffins ressort enfin pour des mini muffins épinards feta qui disparaissent en moins de cinq minutes. Reste à passer aux fourneaux.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 œufs, 120 ml de lait, 180 g de feta ferme (pour 20 à 24 mini muffins)

✅ 250 g d’épinards, 1 gousse d’ail, 2 c. à s. d’huile d’olive

✅ Poivre noir, pincée de noix de muscade, sel éventuel, 1 c. à s. de semoule fine (option anti-détrempage)

✅ 40 g de parmesan râpé et 1 c. à s. de graines de sésame ou de nigelle pour le dessus

Le moule qui dormait dans le placard (et qui sauve l’apéro)

Avec un simple moule à mini muffins, on remplace les grandes parts par des bouchées qui se prennent du bout des doigts. Le ratio 6 œufs, 120 ml de lait, 180 g de feta et 250 g d’épinards permet de remplir 20 à 24 alvéoles ; chacune offre un centre moelleux et une bordure légèrement croustillante, plus légère qu’un cake salé classique.

Le duo épinards-feta fonctionne à tous les coups. Les épinards apportent le vert, la feta sale et parfume sans détremper. Inspirée des tourtes grecques, une cuillère de semoule fine dans l’appareil sécurise encore la texture si les feuilles rendent beaucoup d’eau.

Mini muffins épinards-feta : la méthode pas à pas

On commence par faire tomber les épinards avec l’ail dans l’huile chaude, à feu vif, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de jus au fond de la poêle. On les égoutte, on les presse, on les laisse reposer une dizaine de minutes : ce repos / refroidissement de la garniture avant cuisson change tout.

Pendant ce temps, on fouette les œufs avec le lait, on poivre, on ajoute la noix de muscade et on émiette la feta en gardant quelques morceaux. Cet appareil œufs-lait-feta accueille les épinards bien secs et, si besoin, la semoule fine. Il suffit ensuite d’huiler le moule, de remplir chaque alvéole aux trois quarts, de coiffer de parmesan râpé et de graines de sésame ou de nigelle, puis d’enfourner 18 min à 180 °C en chaleur statique.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Poêler les épinards avec l’ail dans l’huile, à feu vif, jusqu’à complète évaporation du jus, puis bien les égoutter et les laisser tiédir. Technique : Fouetter œufs et lait, poivrer, ajouter la noix de muscade, émietter la feta, incorporer les épinards secs et éventuellement la semoule fine. Cuisson : Huiler le moule à mini muffins, remplir chaque alvéole aux 3/4, parsemer de parmesan et de graines, cuire 18 min à 180 °C en chaleur statique. Finition : Laisser reposer 2 min, démouler en glissant une petite lame si besoin, servir tiède ou à température ambiante.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total < 40 min 🔍 Le secret de l’expert En faisant d’abord tomber les épinards à la poêle, puis en les laissant bien s’égoutter et refroidir, on retire l’excès d’eau avant de les mélanger aux œufs. Au four, l’appareil se tient, emprisonne juste ce qu’il faut d’humidité et donne un centre souple, jamais spongieux, avec des éclats de feta encore fondants. ✨ Le twist gourmand : Avant d’enfourner, coiffer chaque mini muffin de parmesan râpé et de quelques graines de sésame ou de nigelle ; à 180 °C, le parmesan gratine, les graines torréfient et forment un chapeau croustillant qui contraste avec le cœur moelleux. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser des épinards encore chauds ou gorgés d’eau dans l’appareil : les œufs commencent à cuire, l’eau ressort à la cuisson et les mini muffins se ratatinent. On évite aussi de dépasser 20 min de cuisson, sous peine de texture sèche.

Organisation d’avance, conservation, congélation

On peut préparer la garniture quelques heures avant, la garder au frais puis remplir le moule au dernier moment ; le repos au froid resserre encore la texture. Les mini muffins se conservent ensuite 2 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, et se réchauffent 5 à 7 min au four à 150–160 °C.

La congélation fonctionne bien : on les laisse refroidir, on congèle sur une plaque, puis on rassemble en sachet. Pour le service, un passage au four suffit à rendre leur moelleux. À l’apéro, on les sert avec un yaourt grec citronné, une crème ciboulette ou un pesto léger ; la base reste la même, on joue ensuite avec quelques dés de tomates séchées, d’olives noires ou un peu de saumon fumé pour varier les tournées.