Pendant des années je l’ai jetée : cette eau de cuisson avait 3 usages bluffants chez moi que j’ignorais

À chaque casserole, l’eau de cuisson du riz file encore trop souvent dans l’évier avec votre argent. Et si ce liquide laiteux devenait la clé d’une routine zéro déchet au quotidien ?

Je ne pensais pas que l’eau de cuisson du riz pouvait m’être aussi utile : désormais, je ne la jette plus

Odeur de riz chaud, vapeur sur les lunettes, passoire au-dessus de l’évier : en deux secondes, l’eau laiteuse file dans les canalisations, avec l’énergie payée pour la chauffer.

Longtemps, on a considéré ce reste de cuisson comme un déchet. Jusqu’au jour où l’on s’est demandé ce que contenait vraiment cette casserole ; et si l’eau de cuisson du riz devenait l’astuce simple pour cuisiner mieux tout en gaspillant moins ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 160 g de riz à risotto

✅ 750 ml d’eau de cuisson non salée

✅ 300 g de petits pois et champignons

✅ 1 échalote, huile d’olive, fromage râpé, persil, sel, poivre

Le réflexe qui fait gaspiller : pourquoi on jette encore l’eau de cuisson du riz

À l’évier, on laisse filer une eau qu’on a payée deux fois : au robinet, puis sur la facture de gaz. Pourtant, cette eau trouble, riche en amidon, minéraux et vitamines, épaissit soupes et sauces, nourrit la microflore du terreau comme un petit engrais liquide, et remplace une partie de ces produits que l’on achète machinalement.

Comment préparer une eau de cuisson du riz 100 % utile (et économique)

Pour la rendre utile, on cuit le riz dans un volume d’eau non salée, 1 volume de riz pour 5 volumes d’eau. On porte à ébullition avec couvercle, on baisse sur un frémissement contrôlé, puis on coupe le feu 2 minutes avant la fin ; la chaleur résiduelle, cette inertie thermique, termine la cuisson sous couvercle fermé. On égoutte au-dessus d’un saladier, on laisse refroidir, puis on garde cette eau 3 à 5 jours au réfrigérateur, ou en glaçons au congélateur. On évite simplement d’en boire des verres entiers, car le riz peut contenir de l’arsenic naturel.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire des pâtes ou du riz dans beaucoup d’eau non salée, porter à ébullition puis au frémissement, couvrir, couper le gaz 2 minutes avant la fin et récupérer environ 750 ml d’eau de cuisson dans un saladier. Technique : Dans une sauteuse, faire suer l’échalote dans l’huile d’olive, ajouter les champignons, puis verser le riz à risotto et le nacrer jusqu’à ce qu’il devienne légèrement translucide. Cuisson : Ajouter une louche d’eau de cuisson, laisser cuire à frémissement doux en mélangeant, puis poursuivre 18 à 20 minutes en versant l’eau amidonnée louche après louche ; incorporer les petits pois à mi-cuisson. Finition : Quand le riz est al dente et encore un peu juteux, couper le feu, couvrir deux minutes, puis ajouter le fromage, le persil, rectifier sel et poivre et servir aussitôt bien crémeux.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Budget ≈ 2 € / pers. 🔍 Le secret de l’expert En cuisine, l’amidon de cette eau crée une émulsion avec l’huile et le fromage, donnant du crémeux ; au jardin, il nourrit les micro-organismes du terreau. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une larme de vin blanc avant l’eau de cuisson, ou remplacer les champignons par des asperges au printemps. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Saler l’eau ou l’utiliser brûlante pour les plantes ou la peau ; sel et chaleur abîment racines et épiderme par pression osmotique.

Trois vies pour la même eau : cuisine, plantes, beauté

Pour les plantes ou la peau, on la dilue 1/3 pour 2/3 d’eau claire.