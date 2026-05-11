Cette charlotte aux fraises sans cuisson ni gélatine a bluffé mes invités : le geste à ne surtout pas rater

Un dessert de mai qui ressemble à une pâtisserie de chef, mais se prépare en trente minutes sans gélatine ni cuisson. De la chantilly mascarpone aux biscuits imbibés, un détail de montage suffit pourtant à retourner toute la tablée.

L’odeur des fraises de mai qui s’écrasent sous la lame, le croustillant des biscuits à la cuillère qu’on aligne au fond du moule… En quelques gestes, la cuisine prend des airs de pâtisserie. Pourtant, on connaît tous cette petite angoisse : et si la charlotte s’affaissait au démoulage ?

Ce soir-là, autour de la table, personne ne voulait croire qu’une charlotte aux fraises facile, sans gélatine ni cuisson, pouvait se tenir aussi bien. Même on n’y croyait pas vraiment avant d’essayer. Le secret tient en quelques choix d’ingrédients et un montage malin ; la suite change tout.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de fraises fraîches de mai, bien parfumées

✅ 250 g de mascarpone + 200 ml de crème liquide entière bien froids

✅ 200 à 220 g de biscuits à la cuillère ou boudoirs

✅ 60 g de sucre glace, 1 sachet de sucre vanillé, 10 cl de lait ou jus pour imbiber

Pourquoi cette charlotte aux fraises bluffe tout le monde (et reste ultra simple)

Visuellement, on jurerait une pâtisserie achetée chez le boulanger ; en réalité, cette charlotte aux fraises simple demande à peine 30 minutes de vrai travail. Biscuits du commerce, chantilly mascarpone express, montage sans cuisson : tout se joue au froid, pas au four.

La promesse qui change tout ? Une charlotte aux fraises sans cuisson, sans gélatine et pourtant bien droite à la découpe. On vise une crème ferme, des biscuits juste imbibés, et un long repos au frais. Le reste, c’est du confort.

La méthode express pour une charlotte aux fraises facile qui se tient

On commence par les fraises : rinçage rapide sous un filet d’eau, équeutage, puis séchage minutieux dans un torchon. L’eau en trop diluerait la crème ; mieux vaut des fruits bien secs, coupés en morceaux moyens pour qu’ils accrochent à la chantilly mascarpone.

Ensuite, tout passe au froid : bol, fouets, mascarpone et crème liquide entière 30–35 %. On fouette avec le sucre glace et la vanille jusqu’à obtenir une texture mousseuse, brillante, qui forme des pics bien nets. Ne reste plus qu’à monter la charlotte aux fraises mascarpone comme un jeu de construction.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Chemiser un moule à charnière de film alimentaire ; préparer les fraises lavées, séchées, coupées en morceaux en réservant les plus belles pour la déco. Technique : Fouetter mascarpone, crème entière, sucre glace et vanille très froids jusqu’à une chantilly ferme qui se tient, sans être granuleuse. Cuisson : Verser le lait ou jus dans une assiette ; tremper chaque biscuit à la cuillère 1 seconde par face, tapisser les parois et le fond, puis alterner crème, fraises, biscuits imbibés jusqu’en haut. Finition : Lisser, couvrir et laisser prendre au frais au moins 4 h ; démouler délicatement, décorer de fraises, menthe et éventuellement d’un filet de coulis.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 20–30 min + 4 h de repos 🔍 Le secret de l’expert Le duo mascarpone + crème entière crée une mousse riche en matières grasses qui retient l’air en fouettant ; ce réseau gras se raffermit au froid et donne une charlotte aux fraises inratable, sans gélatine, à la découpe nette. ✨ Le twist gourmand : Remplacer le lait par un mélange sirop ou jus de fraise légèrement tiédi et citron ; les biscuits imbibés gagnent en parfum, l’intérieur rosit et l’acidité réveille la crème. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Laisser les biscuits à la cuillère tremper plus d’1 à 2 secondes ; détrempés, ils s’affaissent, boivent l’eau et font s’écrouler la charlotte au démoulage.

Conservation, dressage et petites variantes de mai

On laisse la charlotte reposer une nuit au frais pour une tenue parfaite. Elle se garde ensuite 24 heures, bien filmée, dans la partie la plus froide du réfrigérateur ; au-delà, les fraises rendent trop de jus.

Pour alléger, on peut remplacer une partie du mascarpone par de la crème montée seule. Pour une version très gourmande, on ajoute une fine couche de confiture ou de coulis entre les biscuits imbibés et la crème ; les enfants adorent aussi la version avec biscuits roses, montée dans des verrines individuelles.