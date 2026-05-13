Cette limonade fraise-citron maison si fraîche qu’on abandonne la terrasse : le geste clé à ne surtout pas rater cet été

Goûtée un soir d’été en terrasse, cette limonade fraise-citron m’a obsédé jusqu’à la refaire à la maison. Comment retrouver la même couleur et le même peps, sans fausse note ?

On a goûté cette limonade fraise-citron en terrasse et on n’a pas pu attendre pour la refaire maison (facile et rafraîchissante !)

En terrasse, le verre arrive, perlé de gouttes froides. La couleur rose éclatante, le parfum de fraise bien mûre, le zeste de citron qui chatouille déjà le nez ; on comprend tout de suite que la gorgée sera vive.

Bonne nouvelle : cette limonade fraise citron maison est plus simple qu’en apparence. En quelques minutes, on peut servir à la maison la même boisson fraise citron sans alcool, fraîche et pétillante qu’au café du coin.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 400 g de fraises bien mûres

✅ 2 citrons jaunes + 1 citron vert (facultatif)

✅ 60 g de sucre ou 80 ml de sirop de sucre de canne

✅ 1 l d’eau pétillante bien froide + glaçons et menthe

La limonade fraise-citron “de terrasse” que l’on refait à la maison

Ce qui fait la magie de cette limonade fraise citron, c’est l’équilibre. Une bouche d’abord fraise, juteuse et ronde, puis une finale citronnée nette qui réveille sans jamais griffer le palais.

On joue sur un trio simple : un coulis de fraises parfumé, un jus de citron jaune, puis une eau pétillante bien froide ajoutée à la dernière minute. Résultat ; une limonade fraise citron pétillante, légère, qui claque comme en terrasse.

Ma recette de limonade fraise-citron maison (1 pichet, 6 verres)

Pour retrouver ce goût précis, on prépare d’abord un coulis fraise-citron sucré que l’on laisse reposer au frais. Ensuite seulement, on allonge avec l’eau gazeuse, en ménageant les bulles. Quelques ajustements au goût, et cette limonade fraise citron maison devient totalement sur-mesure.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer et équeuter les fraises, presser les citrons, mixer avec le sucre ou le miel pour obtenir un coulis lisse ou légèrement pulpeux. Technique : Goûter, ajuster en sucre ou en jus de citron jusqu’à l’équilibre, puis filtrer au tamis si l’on préfère une limonade sans pulpe. Cuisson : Verser le coulis dans un pichet, couvrir et laisser reposer 30 minutes au réfrigérateur ; la macération au frais rend les arômes plus fondus. Finition : Mettre glaçons et menthe dans le pichet, ajouter le coulis bien froid, puis verser l’eau pétillante le long de la paroi et mélanger délicatement.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 40 min 🔍 Le secret de l’expert Le repos du coulis au frais dissout parfaitement le sucre et unit fraise et citron. Ajoutée glacée au dernier moment, l’eau pétillante garde des bulles fines et durables. ✨ Le twist gourmand : Congeler des glaçons de coulis rose : ils rafraîchissent la limonade sans la diluer et intensifient la saveur de fraise. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas verser toute l’eau gazeuse d’un coup en remuant fort ; on casse les bulles et l’on obtient une boisson plate, sans relief.

Conservation, glaçons de coulis et variantes fraîches

Le coulis se garde deux jours au frais ; on ajoute eau pétillante et glaçons juste avant de servir.