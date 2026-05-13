Ne jetez plus vos bananes : ces cookies sans cuisson à 2 ingrédients rendent les enfants accro en quelques minutes

À 16 h 30, la corbeille déborde de bananes tachetées, les enfants réclament un goûter et le four reste éteint. De ces contraintes sont nés des cookies banane avoine sans cuisson que mes enfants réclament désormais en boucle.

À peine les cartables posés, une odeur de banane bien mûre flotte déjà dans la cuisine. La corbeille déborde de fruits tachetés, les boîtes de gâteaux sont vides et les enfants tournent autour du plan de travail. On veut du moelleux, du réconfort, mais pas question d’allumer le four un mercredi à 16 h 30.

C’est là qu’une pâte douce, encore fraîche du réfrigérateur, change l’ambiance en quelques minutes. Deux ingrédients du quotidien, un simple saladier, des mains d’enfants qui pétrissent à cœur joie… et des petits biscuits qui disparaissent plus vite qu’on ne les façonne. Comment ces cookies banane avoine sans cuisson peuvent-ils avoir autant de succès ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 bananes bien mûres (environ 250 g de chair)

✅ 100 g de flocons d’avoine (petits flocons)

✅ 30 g de pépites de chocolat noir (facultatif)

✅ 1 c. à soupe de purée de cacahuète ou d’amande (facultatif)

Le goûter de dernière minute que tous les parents cherchent

Dans ce scénario de placards presque vides, le duo banane–flocons d’avoine devient un plan B très sérieux. Les bananes tachetées, que l’on s’apprête souvent à jeter, se transforment en sucre naturel parfumé. Les flocons, eux, apportent de la mâche et de l’énergie, sans sucre raffiné.

Résultat : un goûter maison prêt en quelques minutes, que les enfants préparent presque seuls. Pas d’œufs crus, pas de four brûlant, seulement une pâte qui se travaille comme de la pâte à modeler. On gagne du temps et on sert des biscuits qui rassasient.

La méthode express : des cookies sans cuisson en 4 gestes

La clé de ces cookies 2 ingrédients sans cuisson, c’est la texture de la pâte. On cherche un mélange épais, souple, qui se tient en boule sans coller exagérément. Si l’on respecte les proportions de base, tout se joue ensuite dans ces quatre gestes ultra simples.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écraser finement les bananes dans un saladier jusqu’à obtenir une purée lisse, presque sans morceaux. Technique : Ajouter les flocons d’avoine, la purée d’oléagineux et les pépites ; mélanger jusqu’à pâte épaisse. Cuisson : Former des boules de pâte, les déposer sur papier cuisson puis les aplatir en petits palets. Finition : Placer au réfrigérateur 1 à 2 h, ou 30 min au congélateur, jusqu’à ce que les cookies se raffermissent.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total 45 min 🔍 Le secret de l’expert La banane très mûre apporte à la fois eau, sucre et liant ; l’avoine absorbe cette humidité au froid et se gorge de saveurs, ce qui fige naturellement la pâte. ✨ Le twist gourmand : Après le repos, tremper un côté des cookies dans un peu de chocolat noir fondu, puis remettre au frais pour solidifier. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser des bananes pas assez mûres ou raccourcir le repos : la pâte reste fade, les flocons ne gonflent pas et les cookies s’émiettent.

Conservation et variantes

À conserver 2 à 3 jours au frais, dans une boîte ; ajouter chocolat, noix ou fruits secs au gré des envies.