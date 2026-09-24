Cette recette brésilienne de bouchées au cœur fondant fait un carton à chaque goûter depuis 10 ans, sans faillir

Rapportées d’un voyage au Brésil, ces bouchées croquantes à la noix de coco ont éclipsé tous les gâteaux du goûter. Entre cœur coco tendre et caramel qui claque, un détail change tout.

Rapportées d’un voyage au Brésil, ces petites sphères caramélisées ont relégué gâteaux et biscuits au second plan. La coque craque net, le cœur fondant à la noix de coco se délite doucement, et les assiettes se vident en silence.

Depuis dix ans, on les réclame à chaque goûter. Leur secret tient dans un centre coco qui se tient bien et un caramel ambré qui reste croquant, jamais collant, même le lendemain.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Cœur coco : 397 g de lait concentré sucré + 200 g de noix de coco râpée .

+ 200 g de . ✅ 20 g de beurre doux + 1 pincée de sel fin.

✅ Caramel : 350 g de sucre en poudre, 100 ml d’eau, 1 c. à c. de jus de citron.

✅ Pour façonner : un peu d’huile neutre, zeste de citron vert, cacahuètes grillées.

Pourquoi ces bouchées croquantes à la noix de coco font toujours mouche

Cette base brésilienne joue sur trois équilibres. D’abord, le lait concentré sucré donne une texture dense mais onctueuse, qui ne sèche pas. Ensuite, la noix de coco râpée absorbe juste ce qu’il faut de sirop. Enfin, un soupçon de sel relève la douceur et évite la sensation de sucre massif.

Maîtriser le caramel et le cœur coco comme au Brésil

On commence par chauffer lait concentré, coco, beurre et sel dans une casserole à fond épais. Feu doux, spatule qui ne s’arrête jamais. Quand la masse s’épaissit et se détache du fond, on verse dans un plat huilé et on laisse refroidir avant de rouler des boules.

Pendant ce temps, sucre et eau chauffent à feu moyen sans être remués. Le sirop devient doré puis ambré ; une goutte dans l’eau froide doit former un fil dur et cassant. Autour de 150–155 °C, avec un peu de citron, le caramel gardera une coque lisse et bien croquante.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire la masse coco à feu doux jusqu’à ce qu’elle se tienne. Technique : Étaler dans un plat huilé, refroidir, façonner des boules, éventuellement les refroidir encore. Cuisson : Chauffer sucre, eau et citron jusqu’au caramel ambré, fil dur dans l’eau froide. Finition : Piquer chaque boule, l’enrober rapidement, déposer sur papier huilé et laisser durcir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile + 🔍 Le secret de l’expert La cuisson douce du mélange coco évapore l’eau sans brûler les sucres ; la masse reste souple mais assez ferme pour être enrobée. Porté au stade cassant, le sucre fige en coque translucide, brillante et très croquante. ✨ Le twist gourmand : Congeler les boules de coco 15 minutes avant l’enrobage facilite la prise du caramel et limite les éclaboussures. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Remuer le caramel avec une cuillère, ou mettre les bouchées au réfrigérateur : coque terne, collante et ramollie.

Servir, conserver et personnaliser ces bouchées croquantes à la noix de coco

On les laisse toujours revenir à température ambiante pour que la coque claque bien. Elles se gardent plusieurs jours dans une boîte métallique, dans une pièce fraîche et sèche. Citron vert, vanille ou cacahuètes grillées permettent de varier l’esprit brésilien.