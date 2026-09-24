Cette recette brésilienne de bouchées au cœur fondant fait un carton à chaque goûter depuis 10 ans, sans faillir
Rapportées d’un voyage au Brésil, ces bouchées croquantes à la noix de coco ont éclipsé tous les gâteaux du goûter. Entre cœur coco tendre et caramel qui claque, un détail change tout.
Rapportées d’un voyage au Brésil, ces petites sphères caramélisées ont relégué gâteaux et biscuits au second plan. La coque craque net, le cœur fondant à la noix de coco se délite doucement, et les assiettes se vident en silence.
Depuis dix ans, on les réclame à chaque goûter. Leur secret tient dans un centre coco qui se tient bien et un caramel ambré qui reste croquant, jamais collant, même le lendemain.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ Cœur coco : 397 g de lait concentré sucré + 200 g de noix de coco râpée.
- ✅ 20 g de beurre doux + 1 pincée de sel fin.
- ✅ Caramel : 350 g de sucre en poudre, 100 ml d’eau, 1 c. à c. de jus de citron.
- ✅ Pour façonner : un peu d’huile neutre, zeste de citron vert, cacahuètes grillées.
Pourquoi ces bouchées croquantes à la noix de coco font toujours mouche
Cette base brésilienne joue sur trois équilibres. D’abord, le lait concentré sucré donne une texture dense mais onctueuse, qui ne sèche pas. Ensuite, la noix de coco râpée absorbe juste ce qu’il faut de sirop. Enfin, un soupçon de sel relève la douceur et évite la sensation de sucre massif.
Maîtriser le caramel et le cœur coco comme au Brésil
On commence par chauffer lait concentré, coco, beurre et sel dans une casserole à fond épais. Feu doux, spatule qui ne s’arrête jamais. Quand la masse s’épaissit et se détache du fond, on verse dans un plat huilé et on laisse refroidir avant de rouler des boules.
Pendant ce temps, sucre et eau chauffent à feu moyen sans être remués. Le sirop devient doré puis ambré ; une goutte dans l’eau froide doit former un fil dur et cassant. Autour de 150–155 °C, avec un peu de citron, le caramel gardera une coque lisse et bien croquante.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Cuire la masse coco à feu doux jusqu’à ce qu’elle se tienne.
- Technique : Étaler dans un plat huilé, refroidir, façonner des boules, éventuellement les refroidir encore.
- Cuisson : Chauffer sucre, eau et citron jusqu’au caramel ambré, fil dur dans l’eau froide.
- Finition : Piquer chaque boule, l’enrober rapidement, déposer sur papier huilé et laisser durcir.
Servir, conserver et personnaliser ces bouchées croquantes à la noix de coco
On les laisse toujours revenir à température ambiante pour que la coque claque bien. Elles se gardent plusieurs jours dans une boîte métallique, dans une pièce fraîche et sèche. Citron vert, vanille ou cacahuètes grillées permettent de varier l’esprit brésilien.
Sources
En bref
- 🍬 Depuis dix ans, ces bouchées croquantes à la noix de coco rapportées du Brésil s’invitent à tous les goûters, portées par un irrésistible duo coco–caramel.
- 🥥 Préparation du cœur coco fondant, façonnage en petites boules puis enrobage dans un caramel ambré, avec quelques repères précis pour ne pas gâcher la texture.
- 🔥 Astuces de chef, geste interdit et idées de présentation transforment ces bouchées en recette fétiche, tout en gardant un voile de secret sur la technique.
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