Airfryer : si le fromage de votre gratin de courgettes au thon brûle toujours, c’est que vous zappez cette étape clé

À la maison, le gratin de courgettes au thon à l’Airfryer finit souvent brûlé sur le dessus et tiède au centre. Une astuce de cuisson change tout, sans compliquer la recette.

Gratin de courgettes au thon à l’Airfryer : l’astuce simple pour un fromage doré sans brûler

L’odeur de fromage qui gratine, la surface qui se boursoufle, les bords qui accrochent au moule… Tout semble prêt. Puis on plante un couteau au centre du gratin ; la lame ressort à peine tiède, les courgettes croquent encore et le dessus a déjà un goût amer. On connaît tous ce contraste frustrant entre croûte trop foncée et cœur mal réchauffé.

Avec un Airfryer, on peut transformer ce scénario. À condition de ne pas lancer le gril trop tôt. En jouant sur la forme du moule, une cuisson en deux temps et un simple test de couteau, ce gratin de courgettes au thon à l’Airfryer sort chaud à cœur, fondant, avec un fromage doré mais jamais brûlé. Tout se joue dans le bon rythme…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 grosse courgette (≈ 300 g), tranchée finement

✅ 1 boîte de thon au naturel égoutté (≈ 140 g) + 1 œuf dur haché

✅ 100 g de cottage cheese + 150 g de sauce tomate nature

✅ 60 g de fromage râpé, sel, poivre, herbes, 1 c. à s. d’huile d’olive

Gratin de courgettes au thon à l’Airfryer : petits moules, grande différence

Pour une cuisson homogène, on mise sur un moule métallique de 15 à 20 cm, peu profond (3 à 4 cm). Le métal conduit la chaleur par le fond et les côtés, pendant que l’air chaud circule tout autour. On évite les grands plats qui bloquent l’air et laissent le centre en retard.

Les courgettes sont le deuxième point clé. Avec plus de 90 % d’eau, elles peuvent noyer le gratin. On les tranche très finement dans la longueur, on les passe 2 à 3 minutes au micro-ondes, puis on les éponge soigneusement au papier absorbant. Ce séchage limite le jus et permet au cœur du plat de monter tranquillement en température, sans forcer sur le gril.

Cuisson en deux temps : le secret pour un fromage doré sans brûler

L’Airfryer fonctionne en convection ; son ventilateur enveloppe le gratin d’air chaud. On en profite avec une cuisson en deux temps. D’abord, mode « bake » à 160 °C pendant 10 à 12 minutes pour chauffer l’intérieur sans agresser le fromage. Le vrai contrôle se fait au test du couteau : planté au centre, la lame doit ressortir franchement chaude.

Seulement à ce moment-là, on passe en mode « gril » à 190 °C, 5 minutes environ. Le dessus bulle, jaunit, les bords dorent ; on surveille visuellement. Par rapport à une recette pensée pour le four, on garde en tête deux réflexes : baisser la température de 10 à 20 °C et réduire le temps d’environ 20 %.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trancher la courgette en lamelles, les passer au micro-ondes puis les sécher au papier absorbant. Technique : Mélanger thon, œuf dur, cottage cheese et sauce tomate ; huiler le moule et le tapisser de sauce. Cuisson : Alterner courgettes et farce, terminer par le fromage râpé, cuire en mode « bake » à 160 °C. Finition : Quand la lame ressort chaude, passer en mode « gril » à 190 °C jusqu’à fromage doré, puis laisser reposer 5 à 10 minutes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert On chauffe d’abord le centre du gratin en douceur, grâce à l’air chaud qui circule autour du petit moule métallique en mode « bake ». Quand tout est déjà chaud, la courte phase « gril » se concentre sur la surface : le fromage brunit par réaction de Maillard sans brûler, car il n’a plus à supporter une longue montée en température. Le séchage des courgettes limite l’eau à évaporer et stabilise encore la cuisson. ✨ Le twist gourmand : Mélanger le fromage râpé avec 2 c. à s. de parmesan, 1 c. à s. de chapelure fine et un filet d’huile d’olive ; cette croûte croustillante protège le dessus et apporte un contraste très fondant-croquant. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Lancer directement le mode « gril » sur un gratin froid ou des courgettes non séchées ; le dessus carbonise pendant que l’intérieur reste aqueux et tiède.

Variantes et service malin pour ce gratin courgettes–thon

On peut jouer sur le fromage en remplaçant une partie du râpé par mozzarella ou chèvre frais, en gardant la même quantité totale. Pour une touche méditerranéenne, on ajoute quelques olives noires, du basilic et une pointe d’origan dans la farce.

L’Airfryer gère mieux les petites portions : pour quatre personnes, on préfère deux petits moules plutôt qu’un grand. On laisse systématiquement reposer 5 à 10 minutes hors de l’appareil ; les couches se tiennent mieux et la sauce tomate ne fuit pas à la découpe. Pour réchauffer, on repasse en mode « bake » à 150 °C quelques minutes, sans remettre le gril.