Ce gratin courgettes-thon prêt en 25 minutes fait dire à tout le monde « Arrête de mentir, c’est pas possible »

Invités sceptiques, semaine chargée, et au centre de la table, un gratin de courgettes au thon express annoncé en 25 minutes. Entre gestion de l’eau, choix du plat et four poussé, une méthode précise change tout sans que personne ne devine comment.

Sur la table, le plat arrive encore crépitant. La surface est tachetée de brun, le fromage tire des fils, et l’odeur de courgette rôtie se mélange au thon chaud. Quand la cuillère s’enfonce, on entend cette petite résistance du dessus croustillant avant de plonger dans un cœur moelleux.

Et là, la phrase tombe toujours : « Arrête de mentir, tu n’as pas fait ça en 25 minutes. » Pourtant, ce gratin de courgettes au thon express sort bien du four en moins d’une demi-heure, chrono en main. La clé ne tient pas à des heures de préparation, mais à trois règles : gérer l’eau, choisir un plat large et pousser le four. On passe aux preuves.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 800 g de courgettes en demi-rondelles fines

✅ 2 boîtes de thon au naturel (2 x 140 g égouttés)

✅ 200 g de crème fraîche épaisse ou yaourt grec nature

✅ 150 g d’emmental + 40 g de parmesan râpés (ou 60 g de comté)

« Arrête de mentir » : le gratin de courgettes au thon express qui bluffe

Pour un vrai plat de four en semaine, on vise des courgettes de petit calibre, moins aqueuses et plus fermes. Le thon au naturel, bien égoutté, donne le cœur salé qui rappelle le bistrot, sans alourdir. Autour, une base simple : crème ou yaourt grec, œufs, ail, moutarde, herbes.

Côté fromage, le duo emmental–parmesan (ou comté) garantit un dessus doré qui fait sérieux en un clin d’œil. Le secret, c’est aussi le contenant : un plat à gratin large, peu profond, pour que l’eau s’évapore vite et que la croûte prenne sans attendre.

La méthode express pour un gratin de courgettes au thon qui ne rend pas d’eau

Dès que le four chauffe à 220 °C, le chrono démarre. Pendant le préchauffage, on tranche les courgettes en demi-rondelles fines, on presse vite les surgelées ou les très aqueuses, puis on mélange l’appareil au thon. L’idée : un mélange épais, parfumé, prêt à enrober des légumes déjà “maîtrisés”.

Le montage en couches fines fait le reste. Fromage dedans, fromage dessus, éventuellement un voile de chapelure, et le four travaille pendant qu’on met la table. En 18 à 20 minutes, on obtient une texture prise, gratinée, sans flaque au fond du plat.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 220 °C. Couper 800 g de courgettes en demi-rondelles fines, les faire rapidement suer à la poêle ou les presser dans un torchon si elles rendent beaucoup d’eau. Huiler un plat à gratin large. Technique : Dans un saladier, mélanger 200 g de crème ou yaourt, 2 œufs, moutarde, ail, herbes, sel, poivre, éventuel paprika. Ajouter 2 boîtes de thon bien égoutté et une poignée d’emmental ; la texture doit rester épaisse. Cuisson : Alterner couches de courgettes légèrement salées et appareil au thon. Terminer avec le reste d’emmental et le parmesan ou comté, plus un peu de chapelure si souhaité. Enfourner 18 à 20 minutes au milieu-haut du four. Finition : Passer 1 à 2 minutes sous le gril pour une croûte bien dorée. Laisser reposer 3 minutes ; la pointe du couteau doit entrer sans résistance et le bord doit légèrement bouillonner.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps global ≈ 25 min 🔍 Le secret de l’expert Thon et courgettes bien égouttés limitent l’eau libre. La liaison œufs–crème–fromage fige à haute température, tandis qu’un plat large à 220 °C favorise l’évaporation et la croûte dorée. Résultat : un gratin qui se tient, crousti-fondant, sans jus au fond. ✨ Le twist gourmand : Remplacer le parmesan par du comté affiné, ajouter une fine couche de chapelure mélangée à un filet d’huile d’olive, et glisser une pincée de piment d’Espelette dans l’appareil au thon. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Utiliser un plat trop petit et profond avec des courgettes non égouttées et baisser le four ; on obtient un gratin pale, gorgé d’eau, qui ne gratine jamais.

Servir, varier et conserver ce gratin de courgettes au thon express

À table, on sert ce gratin bien chaud, en plat unique avec une salade verte très vinaigrée pour réveiller le fromage. Un bon pain ou un peu de riz complètent si l’appétit est solide, un verre de blanc sec ou une eau pétillante citronnée fait le reste.

Le plat se monte à l’avance, se filme, puis passe au four au dernier moment. Cuit, il se garde 2 jours au réfrigérateur et se réchauffe à 180 °C pour retrouver du croustillant. Les restes s’invitent dans un wrap, une omelette ou des pâtes chaudes ; personne ne devine que le gratin vient de la veille.