Ce gâteau aux fraises et amandes plus moelleux qu’un financier, à condition d’éviter ce geste qui le ruine

En pleine saison des fraises, ce gâteau moelleux fraises amandes promet un goûter maison plus fondant qu’un financier et plus simple qu’un fraisier. Quelles étapes et petits gestes changent tout pour garder la mie épaisse, parfumée et jamais détrempée ?

Plus moelleux qu’un financier, plus généreux qu’un fraisier : le gâteau fraises–amandes parfait pour le goûter de saison

En fin d’après-midi, quand la cuisine sent la fraise mûre et le beurre chaud, ce gâteau moelleux fraises amandes attire tous les regards. Sous la croûte dorée, la mie reste tendre, parsemée de morceaux de fraises juteux au parfum d’amande.

Plus généreux qu’un financier, moins cérémonieux qu’un fraisier, ce gâteau de goûter aux fraises coche toutes les cases du plaisir de saison. La base à la poudre d’amande, les fruits bien gérés et la cuisson douce font toute la différence.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 250 g de fraises parfumées

✅ 3 œufs

✅ 120 g de sucre

✅ 150 g de poudre d’amande

✅ 60 g de farine T45 ou T55

✅ 10 g de levure chimique

✅ 120 g de beurre fondu ou 90 g d’huile neutre

✅ 1 c. à café d’extrait de vanille

✅ Zeste d’1 citron non traité

✅ 1 pincée de sel

✅ 20 g d’amandes effilées

✅ Sucre glace et yaourt ou chantilly pour servir

Pourquoi ce gâteau détrône à la fois le financier et le fraisier

Ce gâteau aux fraises plus moelleux qu’un financier doit sa mie épaisse et souple à la poudre d’amande, qui retient l’humidité et évite le côté sec.

Face au fraisier, on garde l’effet pâtisserie sans montage compliqué : un appareil œufs-sucre fouetté, des fraises entières et un dessus d’amandes effilées toastées.

Pas à pas : le gâteau moelleux fraises–amandes

Techniquement, on reste sur une base de gâteau au yaourt amélioré : four à 170 °C en chaleur tournante, moule de 20 à 22 cm chemisé, appareil œufs-sucre bien fouetté et fraises enrobées d’un voile de farine.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer à 170 °C, beurrer ou chemiser le moule, rincer, sécher et couper les fraises. Technique : Fouetter œufs et sucre jusqu’à clair et mousseux, ajouter vanille, zeste, sel, puis poudre d’amande, farine et levure. Cuisson : Verser le beurre fondu tiède, mélanger la moitié des fraises enrobées d’un peu de farine, couler la pâte, ajouter fruits restants et amandes effilées. Finition : Cuire 30 à 40 minutes, surface dorée et couteau portant quelques miettes, laisser reposer 10 minutes puis démouler.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert La poudre d’amande garde l’humidité, l’appareil œufs-sucre bien fouetté apporte de l’air, et le beurre fondu tiède versé en filet donne une pâte souple. ✨ Le twist gourmand : On peut faire un beurre noisette, remplacer 30 g de beurre par du yaourt et servir avec un yaourt citronné. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Geste à bannir : tremper les fraises, sur-mélanger après la farine ou cuire jusqu’au couteau parfaitement sec, signe d’une mie sèche.

Conservation, service et variantes de saison

Ce gâteau se garde 24 à 48 h sous cloche, se congèle en parts, et accepte toutes les variations : moule carré, version muffins, framboises, abricots ou pêches.