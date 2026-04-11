Cette recette de gâteau aux pommes quasi transparent, avec si peu de sucre, cache un secret qui rend accro

À la maison, ce gâteau invisible aux pommes fascine par ses couches quasi transparentes et son cœur fondant malgré seulement 30 g de sucre. Comment cette pâte fluide et ces lamelles ultra fines réussissent-elles à tenir parfaitement à la découpe ?

Odeur de pommes chaudes, vapeur qui s’échappe du four, surface dorée qui craquelle à peine sous le couteau. On coupe une part et on voit presque à travers : des strates de fruits, une pâte fine comme un voile, et pourtant une bouchée ultra fondante.

Dans ce gâteau invisible aux pommes, on a vraiment mis très peu de sucre, mais personne ne le croit à la dégustation. Tout repose sur les lamelles ultra fines et une pâte fluide qui laisse le fruit parler. Reste à comprendre comment obtenir ce fameux gâteau aux pommes quasi transparent, léger et qui se tient.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 6 pommes (env. 1 kg épluché, Golden, Reine des Reinettes ou Gala)

✅ 3 œufs + 200 ml de lait demi-écrémé

✅ 90 g de farine + 1 c. à café de levure chimique (facultative) + 1 pincée de sel

✅ 30 g de sucre + 30 g de beurre fondu + 1 c. à café de vanille ou de cannelle + beurre pour le moule

Pourquoi ce gâteau invisible aux pommes “quasi transparent” fait autant d’effet avec si peu de sucre

Dans ce gâteau invisible aux pommes, le secret n’est pas le sucre, mais le ratio fruits/pâte. On part sur environ 1 kg de pommes pour à peine 320 g de pâte liquide. Résultat : à la coupe, on voit surtout des tranches de fruits serrées, comme un mille-feuille de pommes.

Les fruits apportent leur eau et leur pectine naturelles. Au four, elles se gorgent de jus, se lient avec la pâte fluide et confisent légèrement. Les 30 g de sucre suffisent juste à arrondir les saveurs ; on obtient un gâteau aux pommes peu sucré, mais très gourmand, vraiment mangeable sans culpabiliser.

Recette pas-à-pas : le gâteau aux pommes quasi transparent qui rend accro

Tout commence par la découpe. Des lamelles ultra fines, 1 à 2 mm maximum, assurent un empilement régulier et une cuisson homogène. Au couteau, on prend son temps ; à la mandoline, l’effet feuilles se fait presque tout seul, à condition de rester prudent.

La pâte, proche d’une pâte à crêpes, doit rester très fluide. Elle se glisse entre chaque tranche, enrobe sans alourdir, puis le tassage dans un moule rond de 20 à 22 cm, bien beurré et fariné, finit de créer ce gâteau aux pommes quasi transparent qui se tient à la découpe.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Préchauffer le four à 180 °C. Beurrer et fariner un moule rond de 20–22 cm. Éplucher les pommes, retirer le cœur et les trancher en lamelles de 1 à 2 mm. Technique : Fouetter œufs, sucre, sel et vanille ou cannelle. Ajouter farine et levure, puis le lait petit à petit et enfin le beurre fondu pour obtenir une pâte très fluide. Cuisson : Mélanger toutes les lamelles dans la pâte, verser dans le moule, tasser avec le dos d’une cuillère. Cuire 45 à 55 min à 180 °C, jusqu’à ce que le dessus soit bien doré. Finition : Vérifier avec une lame de couteau : légèrement humide mais sans pâte liquide. Laisser reposer 20 à 30 min avant de démouler pour une découpe propre et un cœur fondant.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 1 h 30 avec repos 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup de pommes, peu de pâte : l’eau et la pectine des fruits créent ce cœur presque flan. Les lamelles fines augmentent la surface de contact, la pâte très fluide se faufile partout, puis le tassage et le repos fixent les couches pour un gâteau invisible aux pommes léger mais bien structuré. ✨ Le twist gourmand : Parsemer 1 c. à soupe d’amandes effilées avant cuisson, ajouter un zeste fin de citron dans la pâte ou remplacer 50 ml de lait par de la crème pour une version un peu plus festive. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper les pommes en tranches épaisses et démouler aussitôt la sortie du four : la texture devient compacte, les couches glissent et l’effet “gâteau aux pommes quasi transparent” disparaît.

Variantes légères, service et conservation du gâteau invisible aux pommes

Avec des pommes bien sucrées comme la Golden, on reste sur 30 g de sucre. Sur une reinette plus acidulée, on peut monter à 40–50 g sans alourdir. Ce gâteau invisible aux pommes sans culpabiliser supporte aussi un mélange pommes-poires pour un fondant encore plus marqué.

À table, il se sert tiède, presque tremblant, ou froid pour des strates bien nettes. Une cuillerée de yaourt grec nature, un fromage blanc citronné ou quelques quartiers de pommes fraîches suffisent ; pas besoin d’en rajouter pour profiter du cœur confit.

Côté organisation, on peut le cuire la veille. Il se garde 2 à 3 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique. Un passage de 5 à 8 minutes au four doux redonne tout son moelleux à ce gâteau aux pommes quasi transparent, toujours aussi addictif dès la première part.