Courgette + pâte feuilletée : cette astuce façon rose bluffe tous les invités, si vous évitez ce gros piège

En 45 minutes, ces roses feuilletées de courgettes transforment un simple apéro maison en bouquet croustillant chèvre-jambon. Reste à connaître les gestes qui assurent leur tenue parfaite.

J’ai enroulé une tranche de courgette dans de la pâte feuilletée : le résultat ressemble à une rose et le goût est incroyable

Sur la plaque chaude, de petites fleurs feuilletées se dressent, dorées, gonflées. Ça sent le beurre, l’ail, les herbes ; la courgette fond, la pâte craque sous le couteau.

On croque et on comprend : une lamelle de courgette roulée dans de la pâte feuilletée, un peu de fromage et de jambon cru, et tout l’apéro change. Reste à maîtriser forme de rose et croustillant…

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pâte feuilletée rectangulaire pur beurre (environ 230 g)

✅ 2 courgettes moyennes (400 à 450 g)

✅ 150 g de chèvre frais + 4 tranches de jambon cru

✅ Jaune d’œuf, lait, huile d’olive, ail, miel, sel, poivre, graines de sésame ou de pavot

L’idée bluffante : transformer une simple courgette en rose feuilletée

Tout se joue dans l’assemblage : les lamelles de courgette forment les pétales, la bande de pâte sert de tige croustillante. Installées dans un moule à muffins, ces roses feuilletées gardent un dessin net et un cœur moelleux.

Monter les roses : tartiner, superposer, enrouler sans les casser

On cherche une spirale serrée mais pas compressée. Pâte froide, fine couche de chèvre, lanières de jambon, courgettes qui dépassent : chaque élément guide la forme et garantit un feuilleté apéritif courgette chèvre jambon cru.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver les courgettes, les couper en fines lamelles dans la longueur, saler, laisser dégorger 10 min puis bien sécher. Technique : Mélanger le chèvre avec huile, poivre, ail et miel ; couper le jambon en lanières, la pâte en bandes de 3 cm, tartiner de fromage, ajouter jambon et lamelles de courgette qui dépassent. Cuisson : Rouler chaque bande en spirale, déposer dans un moule à muffins, dorer la pâte au jaune battu avec lait, ajouter quelques graines, cuire 25 à 30 min à 200 °C chaleur tournante. Finition : Laisser reposer 5 min hors du four, démouler délicatement, servir les roses feuilletées de courgettes chaudes ou tièdes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 45 min 🔍 Le secret de l’expert Le salage fait sortir l’eau des lamelles, elles deviennent souples et peu juteuses. La couche de chèvre protège la pâte, qui lève mieux parce qu’elle arrive bien froide au four. ✨ Le twist gourmand : Ajouter un peu de miel dans le chèvre, puis tester une version au saumon fumé ou aux tomates séchées, sans changer la méthode. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Des courgettes épaisses et non égouttées noient la pâte : le feuilletage ne gonfle pas, le fond reste humide et gras.

Astuces, variantes et comment servir ces roses

À l’apéro ou en entrée, on sert ces roses chaudes ou tièdes, avec une salade croquante et, pourquoi pas, un pesto ou une sauce yaourt citronné.

On peut monter les roses à l’avance, les garder filmées au frais, puis les cuire juste avant de servir. Pour réchauffer, 5 à 7 min à 160 °C suffisent.