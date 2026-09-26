Crêpe géante au four : cette astuce sans la faire sauter la rend ultra moelleuse et change vos goûters

En quelques minutes, cette crêpe géante au four remplace la pile de crêpes à faire sauter et régale toute la table. Une pâte sans gluten ni lactose, ultra moelleuse, tient pourtant à un simple geste souvent négligé.

Dans le four, une fine couche de pâte gonfle doucement. L’odeur de vanille envahit la cuisine, sans grésillement d’huile ni fumée. La surface dore, les bords se fripent un peu, le centre reste souple, presque tremblant. On n’a pas retourné une seule crêpe, pourtant le moelleux est là.

Cette crêpe géante au four change le rythme des goûters. Une seule pâte, une seule plaque, une cuisson mains libres ; on sert ensuite des parts comme un gâteau. La fleur de maïs et le lait de soja donnent une crêpe au four moelleuse, sans gluten ni lactose. Reste à suivre quelques repères simples pour ne plus la faire sauter.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 œufs entiers et 1 sachet de sucre vanillé

✅ 2 c. à soupe d’huile neutre, plus un peu pour la plaque

✅ 400 ml de lait de soja ou autre lait végétal neutre

✅ 160 g de fleur de maïs (fécule de maïs / Maïzena)

Pourquoi la crêpe géante au four change vos goûters

Avec la crêpe géante au four sans la faire sauter, on ne reste plus bloqué devant la poêle. Pas de retournement acrobatique ni de première crêpe ratée. La plaque joue le rôle d’immense poêle : la pâte cuit d’un seul tenant, pendant que l’on dresse la table.

On gagne aussi en régularité. La chaleur enveloppe la pâte par le dessus et par le dessous, ce qui donne une couleur dorée uniforme. D’ailleurs, chaque part garde le même moelleux, même quand on sert huit assiettes à la suite.

Cuisson au four : la méthode inratable sans la faire sauter

Tout commence par une pâte très lisse. On fouette œufs, sucre vanillé et huile jusqu’à ce que le mélange soit homogène. On ajoute la moitié du lait, puis la fleur de maïs tamisée, petit à petit. Ce geste évite les grumeaux et garde la crêpe souple.

Un court repos de 10 à 20 minutes aide la fleur de maïs à bien s’hydrater. Pendant ce temps, on préchauffe le four à 200 °C et on huile généreusement la plaque. La pâte devra former une couche d’environ un centimètre d’épaisseur.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Fouetter œufs, sucre vanillé et huile, puis ajouter 200 ml de lait. Technique : Incorporer peu à peu la fleur de maïs tamisée en fouettant. Cuisson : Délayer avec le reste de lait, verser sur la plaque huilée. Finition : Cuire 20 min à 200 °C, tiédir, décoller, découper en parts.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps gagné Prépa 5–10 min, cuisson 20 min 🔍 Le secret de l’expert La fleur de maïs gélatinise au four, retient l’humidité et offre une crêpe fine, dorée, ultra moelleuse sans retournement. ✨ Le twist gourmand : Tracer des filets de pâte à tartiner sur la pâte crue, marbrer légèrement, puis cuire pour un effet bicolore. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Verser toute la fleur de maïs d’un coup ou sous‑huiler la plaque : on obtient des grumeaux et une crêpe sèche.

Garnitures et conservation

Servir tiède avec confiture, sucre-citron, pâte à tartiner, chocolat noir fondu ou fromage frais et fruits. Les restes se gardent 2 jours au frais, filmés.