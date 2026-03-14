Croissants, pains au chocolat : cette erreur au congélateur les ruine, le geste qui les garde croustillants 1 semaine

Vous rentrez de la boulangerie, et dès le mardi vos croissants sont mous et sans charme. Faut-il congeler les viennoiseries ou changer quelques gestes pour tout sauver ?

Le scénario est connu : on rentre de la boulangerie les bras chargés, le sachet de croissants encore tièdes, et dès le mardi ils sont mous, fades, presque tristes. Pour étaler le plaisir sans sacrifier la texture, beaucoup se demandent s’ils doivent congeler les viennoiseries ou les laisser finir leur vie sur le plan de travail. Le doute reste bien installé.

En France, environ 20 % du pain acheté finit à la poubelle, soit près de 29 kg par an pour un foyer de quatre personnes, selon l’Ademe. Les viennoiseries du week-end suivent souvent le même chemin, alors qu’elles coûtent plusieurs euros la tournée. La congélation peut sauver ces croissants mais, si elle est mal faite, elle donne une pâte gorgée d’eau ou cartonneuse.

Congeler les viennoiseries : bonne idée ou faux pas ?

Bien réalisée, la congélation devient un vrai allié anti-gaspi. Elle permet de garder croissants, pains au chocolat et pains aux raisins plusieurs semaines sans repasser chaque matin à la boulangerie. Les matières grasses de la pâte feuilletée les protègent assez bien du froid. L’enjeu ne vient pas du congélateur lui-même, mais du moment où l’on y glisse le sachet et de la façon dont on le prépare.

Pour un bon résultat, il faut congeler le jour de l’achat, quand le feuilletage est encore sec et la mie tendre. La congélation fige l’état de la viennoiserie : un croissant déjà rassis ressortira rassis. Les champions du froid restent les croissants nature, pains au chocolat et pains aux raisins. Les pièces garnies de crème pâtissière fraîche supportent mal l’exercice, la crème rendant de l’eau et détrempant la pâte.

Le bon geste pour congeler croissants et pains au chocolat

Une fois le tri fait, tout se joue sur l’emballage. L’idée est de bloquer l’air et les odeurs tout en évitant le givre. Chaque viennoiserie est d’abord enveloppée individuellement dans du film alimentaire ou du papier, puis glissée dans un sac de congélation hermétique. Avant de refermer, on chasse l’air avec les mains, un geste simple qui limite dessèchement et brûlures de congélation.

Pour la durée, mieux vaut rester raisonnable : à -18 °C, on obtient un résultat proche du frais pendant environ deux mois, trois au maximum si l’emballage est parfait. En pratique, on peut retenir :

À faire : congeler dès le retour de la boulangerie, emballer chaque pièce, étiqueter avec la date.

À éviter : laisser les sacs entrouverts, oublier les viennoiseries plus de trois mois, congeler un croissant déjà sec.

Réchauffer les viennoiseries congelées : l’astuce pour garder croustillant et moelleux

Pour retrouver l’effet boulangerie, deux chemins fonctionnent. Décongélation lente : la viennoiserie reste à température ambiante dans son emballage, puis passe 5 minutes au four préchauffé à 150 °C. Décongélation express : elle va directement du congélateur au four, à 160 °C pendant 8 à 10 minutes. Le geste qui change tout consiste à vaporiser un voile d’eau sur la surface avant d’enfourner, ce qui réveille le feuilletage sans sécher la mie. Il vaut mieux éviter le micro-ondes et ne jamais recongeler une viennoiserie décongelée ; après le four, une minute sur une grille suffit.