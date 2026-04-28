Fraises : ce geste au robinet laisse 70 % des pesticides et PFAS sur la peau, voici la méthode simple qui change tout

Classées parmi les fruits les plus contaminés, les fraises gardent jusqu’à 70 % de résidus après un simple rinçage. Comment laver les fraises pour enlever les pesticides sans les abîmer ?

Odeur sucrée qui monte du saladier, rouge brillant, petites graines sous les doigts. On ouvre le robinet, jet d’eau froide, les fraises roulent quelques secondes avant de filer dans le bol. Geste rapide, rassurant, presque automatique.

Pourtant, les études montrent qu’un simple rinçage ne retire qu’environ 30 % des résidus en surface ; 70 % restent, dont certains PFAS. D’où une question en cuisine : comment laver les fraises correctement pour enlever les pesticides sans les abîmer ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de fraises fraîches, de saison , non équeutées

, non équeutées ✅ 1 L d’eau froide du robinet

✅ 1 c. à café rase de bicarbonate de soude alimentaire

✅ Un grand saladier, une passoire large, un torchon propre

Pourquoi rincer vos fraises sous l’eau ne suffit pas

Les fraises font partie des fruits les plus chargés en résidus, régulièrement en haut des listes « Dirty Dozen ». Analyses européennes et allemandes montrent des cocktails de pesticides, parfois interdits, surtout sur certaines fraises espagnoles. Or un rinçage classique ne retire qu’environ 30 % de ces résidus en surface.

La peau très fine, hérissée d’akènes et de cavités, agit comme une éponge. Beaucoup de molécules, liposolubles, adhèrent aux reliefs et résistent à l’eau claire. En pratique, on enlève surtout poussières et microbes ; environ 70 % des pesticides restent en surface.

La méthode au bicarbonate : le seul geste maison vraiment efficace

Bonne nouvelle : on peut vraiment réduire les pesticides sur les fraises avec une méthode très simple. Une cuillère à café de bicarbonate pour 1 L d’eau froide crée un bain alcalin qui fragilise les liaisons de nombreuses molécules et les décroche bien mieux que l’eau seule.

Une étude de l’Université du Massachusetts, menée sur des pommes, montre qu’un bain de bicarbonate de 12 à 15 minutes élimine bien plus de résidus qu’un lavage rapide. À la maison, même logique : fraises entières, non équeutées, puis rinçage sous un fin filet d’eau froide.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Trier les fruits, ôter ceux abîmés, garder la tige, remplir le saladier d’eau froide plus bicarbonate. Technique : Plonger délicatement les fraises entières, s’assurer qu’elles sont couvertes, laisser tremper 12 à 15 minutes. Cuisson : Transférer en passoire, rincer sous un fin filet d’eau froide pour éliminer solution et résidus. Finition : Étaler sur torchon propre, tamponner délicatement, équeuter seulement après séchage, conserver ensuite au frais.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps de trempage 12–15 min 🔍 Le secret de l’expert Beaucoup de pesticides accrochent la surface et résistent à l’eau ; le bicarbonate, alcalin, perturbe ces liaisons et facilite leur détachement. ✨ Le twist gourmand : Après séchage, rafraîchir les fraises au réfrigérateur, puis ajouter citron, menthe ou basilic juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Équeuter avant lavage ouvre une voie directe vers la chair ; bannir savon et produit vaisselle sur les fruits.

Bonus de chef : sublimer des fraises enfin « propres »

Après lavage, conserver les fraises locales sèches au frais, en une seule couche, et les dresser juste avant service avec des herbes fraîches.