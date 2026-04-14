Mon fils a cru que c’était du caramel : ces barres sans cuisson ont remplacé toutes les céréales industrielles

Au goûter, ces barres de céréales maison sans cuisson ont trompé mon fils, persuadé de croquer dans du caramel. Comment quelques dattes et flocons d’avoine ont vidé le placard de barres industrielles.

Mon fils a cru que c’était du caramel : ces barres sans cuisson ont vidé mon placard de céréales industrielles

Dans la boîte en métal, ces barres ressemblent à du caramel, avec un cœur tendre et croquant.

Au goûter, un enfant croque et demande : “C’est du caramel ?”. Ce sont pourtant des barres de céréales maison sans cuisson, aux dattes, qui font oublier les paquets industriels.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 200 g flocons d’avoine

✅ 180 g dattes dénoyautées

✅ 90 g purée de noisette (ou autre purée d’oléagineux)

✅ 80 g noix, noisettes ou amandes concassées

Le jour où j’ai arrêté d’acheter des barres de céréales industrielles

Ce genre de scène suffit à reléguer les barres de céréales industrielles au fond du placard. Ici, flocons d’avoine, pâte de dattes, purée d’oléagineux et quelques noix composent des barres de céréales healthy maison, vegan et sans gluten.

Les 5 ingrédients du placard qui font un faux caramel irrésistible

Le faux caramel vient des dattes dénoyautées, mixées finement au robot avec un peu de vanille. Cette pâte sucrée et très collante remplace sirops et sucre raffiné.

Mélangée aux flocons d’avoine, à la purée de noisette ou d’amande et aux fruits à coque concassés, elle crée une base dense qui se tasse parfaitement.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Réhydrater les dattes 10 minutes dans de l’eau chaude si besoin, les égoutter puis les mixer avec la vanille en pâte lisse. Technique : Dans un saladier, mélanger flocons d’avoine, purée d’oléagineux et sel, puis ajouter la pâte de dattes et travailler jusqu’à obtenir une masse compacte. Cuisson : Chemiser un moule rectangulaire de papier cuisson, ajouter les fruits à coque, verser la pâte et la tasser très fermement au fond. Finition : Lisser, marquer des traits de découpe, laisser prendre 1 à 2 h au réfrigérateur, puis démouler et couper en 10 à 12 barres.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps 15 min + 1 h de froid 🔍 Le secret de l’expert Les dattes mixées libèrent sucres et fibres, formant une pâte très collante. Associée à la purée d’oléagineux, elle fige au froid et soude flocons et éclats de noix comme un caramel souple. ✨ Le twist gourmand : Napper la surface froide d’une fine couche de chocolat noir fondu, puis ajouter une pincée de fleur de sel pour un effet caramel au beurre salé sans sucre raffiné ajouté. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Couper ou démouler alors que la pâte est peu tassée ou encore souple ; les barres se brisent et se transforment en muesli au fond de la boîte.

Conservation & organisation : une fournée pour la semaine entière

Une fois coupées, ces barres de céréales aux dattes se conservent 5 à 7 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, séparées par du papier cuisson.

Elles voyagent très bien dans une lunchbox ou un sac d’école.

On peut aussi les congeler, emballées, jusqu’à un mois ; elles décongèlent au frais en une nuit.

Des barres de céréales sans cuisson et sans sucre raffiné, à personnaliser avec graines de chia, tournesol ou pépites de chocolat.