Mon fils a cru que c’était du caramel : ces barres sans cuisson ont remplacé toutes les céréales industrielles
Au goûter, ces barres de céréales maison sans cuisson ont trompé mon fils, persuadé de croquer dans du caramel. Comment quelques dattes et flocons d’avoine ont vidé le placard de barres industrielles.
Mon fils a cru que c’était du caramel : ces barres sans cuisson ont vidé mon placard de céréales industrielles
Dans la boîte en métal, ces barres ressemblent à du caramel, avec un cœur tendre et croquant.
Au goûter, un enfant croque et demande : “C’est du caramel ?”. Ce sont pourtant des barres de céréales maison sans cuisson, aux dattes, qui font oublier les paquets industriels.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 200 g flocons d’avoine
- ✅ 180 g dattes dénoyautées
- ✅ 90 g purée de noisette (ou autre purée d’oléagineux)
- ✅ 80 g noix, noisettes ou amandes concassées
Le jour où j’ai arrêté d’acheter des barres de céréales industrielles
Ce genre de scène suffit à reléguer les barres de céréales industrielles au fond du placard. Ici, flocons d’avoine, pâte de dattes, purée d’oléagineux et quelques noix composent des barres de céréales healthy maison, vegan et sans gluten.
Les 5 ingrédients du placard qui font un faux caramel irrésistible
Le faux caramel vient des dattes dénoyautées, mixées finement au robot avec un peu de vanille. Cette pâte sucrée et très collante remplace sirops et sucre raffiné.
Mélangée aux flocons d’avoine, à la purée de noisette ou d’amande et aux fruits à coque concassés, elle crée une base dense qui se tasse parfaitement.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Réhydrater les dattes 10 minutes dans de l’eau chaude si besoin, les égoutter puis les mixer avec la vanille en pâte lisse.
- Technique : Dans un saladier, mélanger flocons d’avoine, purée d’oléagineux et sel, puis ajouter la pâte de dattes et travailler jusqu’à obtenir une masse compacte.
- Cuisson : Chemiser un moule rectangulaire de papier cuisson, ajouter les fruits à coque, verser la pâte et la tasser très fermement au fond.
- Finition : Lisser, marquer des traits de découpe, laisser prendre 1 à 2 h au réfrigérateur, puis démouler et couper en 10 à 12 barres.
Conservation & organisation : une fournée pour la semaine entière
Une fois coupées, ces barres de céréales aux dattes se conservent 5 à 7 jours au réfrigérateur, dans une boîte hermétique, séparées par du papier cuisson.
Elles voyagent très bien dans une lunchbox ou un sac d’école.
On peut aussi les congeler, emballées, jusqu’à un mois ; elles décongèlent au frais en une nuit.
Des barres de céréales sans cuisson et sans sucre raffiné, à personnaliser avec graines de chia, tournesol ou pépites de chocolat.
En bref
- 🍎 Au goûter, une mère prépare des barres de céréales maison sans cuisson aux dattes qui font oublier les paquets industriels du placard familial.
- 💡 La recette mêle flocons d’avoine, purée d’oléagineux et pâte de dattes mixées pour obtenir des barres de céréales aux dattes denses et moelleuses.
- 🍫 Astuces de tassage, temps de repos au froid et idées de nappage chocolat transforment ces barres de céréales sans sucre raffiné en encas quotidien.
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