Ne faites plus vos courgettes farcies comme avant : ce petit grain caché les rend totalement irrésistibles

En moins d’une heure, ces courgettes rondes farcies sortent du four avec une farce végétarienne ultra moelleuse, parfumée à l’ail, feta et herbes fraîches. Au cœur, un grain discret change tout et rend chaque bouchée dangereusement addictive.

Personne ne devine l’ingrédient secret caché dans ces courgettes rondes (et c’est pour ça qu’elles sont si addictives !)

Fin d’après-midi d’été, le four ronronne, l’ail et l’huile d’olive parfument la cuisine. Sur la table, des courgettes rondes dorent, peau lustrée, chapeaux croustillants, prêtes à arriver brûlantes au centre de la scène.

À la première cuillerée, la coque fond, la farce est moelleuse, presque crémeuse, hérissée de petits grains. On pense à du riz, on hésite… et sans comprendre pourquoi, on se ressert.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 4 courgettes rondes jeunes (7 à 10 cm de diamètre)

✅ 180 g de quinoa cru + 150 g de feta

✅ 1 oignon jaune, 2 gousses d’ail, 3 c. à s. d’huile d’olive

✅ Persil plat, menthe, ciboulette ou aneth, sel, poivre, citron, tomates séchées, pignons de pin, chapelure

Pourquoi vos courgettes farcies sont souvent fades (et comment ce “grain magique” change tout)

Le problème des farces classiques ? La courgette rend son eau, le fromage l’accompagne, le riz gonfle, puis tout s’affaisse. Avec le quinoa cuit, les grains restent entiers et absorbent les sucs ; la farce devient régulière, moelleuse, parfumée d’ail, de feta et d’herbes fraîches.

Pas-à-pas : la technique inratable pour des courgettes rondes farcies au quinoa

Pour réussir ces courgettes rondes farcies au quinoa, on joue la précision : cuisson du grain, évidage net, farce bien sèche, puis four géré en deux temps pour allier coque fondante et dessus gratiné.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Rincer le quinoa, le cuire dans deux volumes d’eau salée 12 à 15 minutes, puis laisser tiédir à l’air. Technique : Couper un chapeau aux courgettes, les évider sans percer, hacher la chair récupérée, saler légèrement l’intérieur des coques. Cuisson : Faire revenir oignon et ail dans l’huile d’olive pour la base aromatique, ajouter la chair de courgette, laisser évaporer, puis mélanger hors du feu avec quinoa et feta. Finition : Incorporer la moitié des herbes, farcir et tasser, arroser d’huile, ajouter un peu d’eau, cuire 35 minutes à 180 °C (20 minutes couvert, 15 découvert), finir avec le reste d’herbes.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total ≈ 1 h 🔍 Le secret de l’expert Le quinoa tiédi, bien égrainé, retient les sucs de courgette, d’huile et de citron sans détremper la farce. ✨ Le twist gourmand : Prendre des courgettes rondes jeunes, ajouter tomates séchées en dés et pignons de pin torréfiés, puis un zeste de citron au service. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Farcir avec une garniture encore très humide : on doit faire réduire l’eau à la poêle avant d’enfourner.

Variantes & idées service pour l’apéro ou le dîner

Version méditerranéenne : on force un peu sur la feta, on ajoute tomates séchées, olives noires et pignons, puis on sert les courgettes avec une salade verte croquante.

Pour un effet waouh, on casse un petit œuf sur chaque farce dix minutes avant la fin de cuisson ; le jaune reste coulant et transforme chaque courgette en plat complet.