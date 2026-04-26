Taboulé sans semoule : ne jetez plus cet ingrédient, ce que je mets à la place vient de la poubelle

Par 30 °C, mon taboulé sans semoule se prépare sans feu, avec un trognon de chou-fleur sauvé de la poubelle. Une salade fraîche, ultra légère et zéro déchet qui fait oublier les barquettes industrielles.

Mon taboulé ne contient plus un seul grain de semoule : ce que l’on met à la place vient de la poubelle

Les soirs de chaleur, on veut de la fraîcheur, pas une assiette lourde qui plombe la soirée. Sur la planche, un chou-fleur taillé en fleurettes laisse un gros pied blanc, promis au sac poubelle… alors qu’il pourrait tout changer.

Ce morceau que l’on pensait immangeable devient un faux grain bluffant qui donne un taboulé sans semoule aussi parfumé qu’un classique. Une salade fraîche, zéro cuisson, zéro déchet ; ceux qui y goûtent sont étonnés. Et si on gardait enfin ce trognon ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Trognon de chou-fleur (env. 250 g) pour le faux grain

✅ 3 tomates charnues + 1/2 concombre croquant

✅ 1 oignon rouge, persil plat et menthe fraîche

✅ Jus de 2 citrons, 5 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre

Pourquoi ce taboulé sans semoule commence au-dessus de la poubelle

Le trognon de chou-fleur concentre des fibres végétales croquantes et gorgées d’eau. Râpé, il remplace la semoule de blé, souvent lourde, et donne un taboulé léger. On signe un geste zéro déchet, anti-gaspillage, tout en préparant un taboulé sans cuisson, bien plus frais qu’une barquette industrielle rangée au fond du réfrigérateur.

Transformer le trognon en fausse semoule croquante

On épluche le pied pour retirer la partie externe, puis on procède au râpage à cru sur une grille à gros trous : les morceaux deviennent un faux grain blanc et aérien. Autour, on ajoute une brunoise de légumes, des herbes fraîches ciselées, avec un peu plus de garniture que de chou-fleur. Le tout est lié par une marinade citronnée et un assaisonnement à l’huile d’olive vierge extra.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Parer le pied du chou-fleur et le râper à cru pour obtenir un grain façon semoule. Technique : Couper tomates, concombre et oignon en brunoise, les mêler au chou-fleur avec persil et menthe ciselés. Cuisson : Verser jus de citron, huile d’olive, sel, poivre puis bien enrober les grains. Finition : Filmer, laisser mariner 2 à 4 h au frais, rectifier l’assaisonnement et servir.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Difficulté Facile 🔍 Le secret de l’expert Plus dense que les fleurettes, le trognon donne un grain ferme ; citron et huile assouplissent les fibres tout en gardant le taboulé juteux, jamais pâteux. ✨ Le twist gourmand : Ajouter une pincée de cumin ou de sumac et quelques pignons grillés juste avant de servir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas mixer : on obtiendrait une bouillie détrempée, loin du grain croquant recherché.

Conserver, dresser et twister ce taboulé sans semoule

Ce taboulé se garde 24 h maximum au réfrigérateur, autour de 4 °C, dans une boîte bien fermée. Ensuite, les légumes ramollissent et le faux grain perd son croquant. On le sert bien frais, nappé d’un filet d’huile et décoré de quelques feuilles de menthe entières.