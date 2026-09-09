On s’obstine à donner un goûter sucré après l’école : ce point clé que les nutritionnistes révèlent pour vos enfants

À la sortie de l’école, le goûter sucré enfant s’impose souvent sans qu’on y réfléchisse vraiment. Entre fatigue, faim et plaisir, les nutritionnistes posent pourtant d’autres repères, moins sucrés qu’on ne l’imagine.

On propose tous un goûter sucré à la sortie de l’école : qu’en disent vraiment les nutritionnistes ?

À la sortie de l’école, les cartables tombent, les manteaux s’ouvrent et l’odeur de pain chaud flotte devant la boulangerie. Sans réfléchir, on tend souvent un pain au chocolat ou un paquet de biscuits, persuadé d’apaiser la fatigue et la faim.

Entre peur du coup de barre et sucre diabolisé, les parents oscillent ; les enfants, eux, réclament leur « vrai » goûter après l’école. Que disent les nutritionnistes de ce rituel sucré du milieu d’après-midi, et comment le rendre plus serein sans le gâcher ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 1 tranche de pain complet ou de campagne (30 à 40 g)

✅ 1 fruit de saison (pomme, poire, banane… 120 à 150 g)

✅ 1 yaourt nature ou fromage blanc (125 g)

✅ 1 à 2 carrés de chocolat noir 70 % + petite poignée d’oléagineux (15 g)

Faut-il vraiment un goûter sucré tous les jours après l’école ?

Pour les spécialistes, le goûter après l’école a du sens quand la faim est là. Entre le déjeuner, la récré et le sport, beaucoup d’enfants ont besoin d’un vrai relais énergétique, sinon la fringale de 18 h guette. Mais un goûter n’est pas obligatoire tous les jours, et le sucre n’a pas à tout envahir. Les nutritionnistes misent sur la faim réelle, pas sur l’heure.

Le goûter sucré enfant validé par les nutritionnistes

Plutôt que d’empiler biscuits et boissons sucrées, on vise un goûter équilibré enfant construit autour d’un féculent, d’un fruit et, selon l’appétit, d’un laitage ou de quelques oléagineux. Ce trio assure un goûter sucré sain, gourmand mais stable, qui cale jusqu’au dîner sans exploser les apports de sucre.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Écouter la faim réelle de l’enfant avant de proposer. Technique : Composer 1 base pain + fruit, puis ajuster selon l’appétit. Cuisson : Limiter les produits ultra-transformés sucrés et les boissons. Finition : Partager le goûter assis, sans écran, et respecter la satiété.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps moyen 5 min 🔍 Le secret de l’expert Associer pain, fruit et un peu de gras ou de protéines ralentit le sucre, évite le gros creux avant le dîner et favorise la sérotonine, l’hormone du bien-être qui prépare au sommeil. ✨ Le twist gourmand : Une tartine de pain complet, purée de cacahuète et rondelles de banane, ou un fromage blanc avec poire et éclats de chocolat noir. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Servir chaque jour plusieurs snacks ultra-transformés sucrés et utiliser le goûter comme récompense systématique.

Varier le goûter sucré enfant sans saturer en sucre

Pour garder le goûter sucré enfant du bon côté, on réserve gâteaux, viennoiseries et gros cookies à une ou deux fois par semaine, intégrés dans la même structure pain + fruit. Le reste du temps, on joue avec les fruits de saison, les compotes sans sucres ajoutés et quelques variantes maison simples.