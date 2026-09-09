Ce parmentier poulet-courgettes est meilleur réchauffé : le secret bluffant et le geste interdit à éviter absolument

Chaque week-end, un parmentier poulet-courgettes préparé le samedi attend sagement au frais avant d’illuminer le déjeuner du dimanche. Comment le rendre fondant, structuré et parfait après réchauffage ?

Odeur de gratin qui s’échappe du four, croûte gratinée qui crépite, purée qui fait de petits volcans à la surface… et pourtant, on referme la porte sans y toucher. Ce grand plat fumant va patienter au frais, en attendant son vrai moment de gloire.

Ce plat, c’est un parmentier poulet-courgettes pensé comme un rituel du week-end : on le prépare le samedi, on le savoure le dimanche. Une nuit de repos au froid, puis un bon réchauffage au four, et tout change. Comment le rendre encore plus fondant, bien structuré, sans jus au fond du plat ?

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ Pour la purée : 700 g de pommes de terre à purée, 20 cl de lait, 40 g de beurre, noix de muscade, sel

✅ Pour la garniture : 500 g de blancs de poulet, 2 courgettes, 1 oignon, 1 gousse d’ail, 1 c. à s. d’huile d’olive, sel, poivre, herbes de Provence

✅ Pour le gratin : 120 g de fromage râpé, 30 g de parmesan, 40 g de chapelure

✅ Pour servir : salade verte, vinaigrette, éventuellement un peu de piment d’Espelette

Le parmentier poulet-courgettes du samedi, pensé pour le dimanche

On parle ici d’un vrai plat familial, généreux, qui organise le week-end. Le samedi, la cuisine embaume ; le dimanche, on n’a plus qu’à lancer le réchauffage au four pendant que la table se met toute seule ou presque. Ce hachis parmentier poulet courgettes à faire la veille se tient mieux, se découpe en belles parts et garde un cœur moelleux.

La clé, c’est ce temps de repos au froid. L’amidon des pommes de terre se fige, les jus de cuisson du poulet et des courgettes se redistribuent, la purée devient à la fois structurée et fondante. On gagne en goût, en texture et en sérénité le jour J.

Les 4 clés d’un parmentier poulet-courgettes fondant et qui se tient

Pour un parmentier poulet courgettes meilleur le lendemain, on vise une purée souple mais épaisse, une garniture bien sèche, une croûte gratinée et un repos au froid sans précipitation. Le tout se joue en quatre grandes étapes.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Cuire les pommes de terre 20 min dans l’eau salée, les écraser aussitôt avec le lait chaud, le beurre, la muscade et le sel pour une purée souple mais épaisse. Technique : Faire revenir oignon et ail dans l’huile, ajouter le poulet en petits dés pour bien colorer les sucs de cuisson, puis les courgettes ; cuire jusqu’à évaporation complète de l’eau. Cuisson : Étaler la garniture dans un grand plat, couvrir de purée, parsemer du mélange fromage, parmesan et chapelure, puis enfourner 20 à 25 min à 200 °C. Finition : Laisser tiédir, puis refroidir complètement 1 à 2 h avant de couvrir et de placer au réfrigérateur pour une nuit de repos.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps total week-end ≈ 1 h 15 + réchauffage 🔍 Le secret de l’expert Au froid, l’amidon de la pomme de terre se fige et fait tenir les couches. Pendant la nuit, les jus de cuisson et les sucs du poulet infusent la purée et la garniture. Le réchauffage doux au four relance le moelleux à cœur tout en reformant une croûte bien gratinée. ✨ Le twist gourmand : Remplacer un tiers des pommes de terre par de la patate douce, et relever la garniture avec un zeste de citron ou une pointe de piment d’Espelette. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Enfourner un parmentier monté avec des courgettes encore très aqueuses, puis le réchauffer au micro-ondes : on obtient un plat détrempé et une purée un peu gommeuse.

Réchauffage, conservation et variantes pour le lendemain

Ce parmentier poulet-courgettes se garde 48 h au réfrigérateur, bien couvert. Le dimanche, on le glisse 20 à 30 min au four à 160-170 °C, en le couvrant de papier aluminium au début, puis en le découvrant sur les 5 dernières minutes pour réveiller la croûte dorée.

Pour un service plus rapide, on peut le préparer en plats individuels ; la chaleur pénètre plus vite, mais le grand plat garde un moelleux unique. La recette supporte bien la congélation ; on réchauffe alors directement au four, un peu plus longtemps, toujours couvert au départ. Côté twists, moitié pommes de terre moitié patate douce, mélange de fromages plus corsés ou ajout de poivrons avec les courgettes donnent chaque semaine une nouvelle personnalité à ce même parmentier du samedi soir.