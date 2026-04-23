Personne ne croira qu’elle est maison : cette brioche torsadée chocolat-noisettes bluffante est ultra simple
Dans ma cuisine, cette babka torsadée chocolat-noisettes sort du four avec l’allure dorée et brillante d’une brioche de vitrine. Comment une babka facile peut donner une mie aussi filante sans technique de pro ?
Quand cette babka sort du four, l’odeur de brioche beurrée remplit la maison ; sur la table, sa longue torsade chocolat-noisettes fait tellement pro que tout le monde demande dans quelle boulangerie elle a été achetée.
Et pourtant, la recette tient en une pâte briochée souple et de la pâte à tartiner ; une babka facile qui donne cette mie filante et l’illusion parfaite de babka maison comme en boulangerie.
🛒 Les ingrédients indispensables
- ✅ 500 g de farine de blé T45, 60 g de sucre, 8 g de sel, 7 g de levure sèche
- ✅ 210 ml de lait entier tiède, 2 œufs (≈ 100 g sans coquille)
- ✅ 100 g de beurre doux mou, 200 g de pâte à tartiner chocolat-noisettes
- ✅ 60 g de noisettes torréfiées, 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe de lait, 60 g de sucre, 60 ml d’eau
Pourquoi cette babka torsadée chocolat-noisettes bluffe tout le monde
Visuellement, cette babka torsadée chocolat-noisettes aligne tous les codes d’une brioche de vitrine : torsade nette, spirales de chocolat bien visibles, croûte fine lustrée au sirop, et à la coupe une mie légère avec rubans fondants et éclats de noisettes.
La méthode facile pour une babka torsadée chocolat-noisettes façon boulangerie
Pour maîtriser cette recette brioche torsadée, on mise sur quatre temps forts : pétrissage franc sur lait tiède, première pousse généreuse, roulage serré puis torsade sur pâte refroidie, et cuisson douce à 170 °C ; ainsi la babka gonfle sans se déchirer.
👨🍳 Les étapes de préparation
- Préparation : Mélanger farine, sucre, sel, levure, ajouter lait et œufs, pétrir 8 minutes jusqu’à pâte souple.
- Technique : Incorporer le beurre en dés, pétrir encore jusqu’à pâte lisse et élastique, couvrir, laisser pousser 1 h 30.
- Cuisson : Dégazer, étaler en rectangle, tartiner finement, parsemer de noisettes, rouler serré, refroidir, fendre le boudin, torsader dans le moule.
- Finition : Laisser pousser, dorer au jaune et lait, cuire 30 minutes à 170 °C, démouler sur grille, napper de sirop chaud.
Servir, conserver et twister sa babka torsadée chocolat-noisettes
Cette brioche chocolat noisettes se savoure tiède, quand le chocolat reste souple et que la mie s’étire entre les doigts ; chaque tranche spiralée fait penser à une babka de grande boulangerie.
On la garde 2 à 3 jours bien emballée, avec un bref passage au four doux pour relancer le moelleux, ou on congèle des tranches à toaster. Côté variantes, praliné, pépites de chocolat ou noisettes plus grosses enrichissent la garniture.
En bref
- 🍞 Babka torsadée chocolat-noisettes maison, brioche généreuse au visuel de boulangerie, pensée pour ceux dont les brioches restent d’ordinaire un peu plates.
- 🥣 Quatre temps clés structurent la recette de babka facile, du pétrissage sur lait tiède au façonnage torsadé, pour une mie souple et régulière.
- 🔥 Un sirop brillant, quelques noisettes torréfiées et un geste à éviter suffisent à transformer cette brioche chocolat noisettes en véritable illusion de pâtisserie.
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