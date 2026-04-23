Personne ne croira qu’elle est maison : cette brioche torsadée chocolat-noisettes bluffante est ultra simple

Dans ma cuisine, cette babka torsadée chocolat-noisettes sort du four avec l’allure dorée et brillante d’une brioche de vitrine. Comment une babka facile peut donner une mie aussi filante sans technique de pro ?

Quand cette babka sort du four, l’odeur de brioche beurrée remplit la maison ; sur la table, sa longue torsade chocolat-noisettes fait tellement pro que tout le monde demande dans quelle boulangerie elle a été achetée.

Et pourtant, la recette tient en une pâte briochée souple et de la pâte à tartiner ; une babka facile qui donne cette mie filante et l’illusion parfaite de babka maison comme en boulangerie.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 500 g de farine de blé T45, 60 g de sucre, 8 g de sel, 7 g de levure sèche

✅ 210 ml de lait entier tiède, 2 œufs (≈ 100 g sans coquille)

✅ 100 g de beurre doux mou, 200 g de pâte à tartiner chocolat-noisettes

✅ 60 g de noisettes torréfiées, 1 jaune d’œuf, 1 c. à soupe de lait, 60 g de sucre, 60 ml d’eau

Pourquoi cette babka torsadée chocolat-noisettes bluffe tout le monde

Visuellement, cette babka torsadée chocolat-noisettes aligne tous les codes d’une brioche de vitrine : torsade nette, spirales de chocolat bien visibles, croûte fine lustrée au sirop, et à la coupe une mie légère avec rubans fondants et éclats de noisettes.

La méthode facile pour une babka torsadée chocolat-noisettes façon boulangerie

Pour maîtriser cette recette brioche torsadée, on mise sur quatre temps forts : pétrissage franc sur lait tiède, première pousse généreuse, roulage serré puis torsade sur pâte refroidie, et cuisson douce à 170 °C ; ainsi la babka gonfle sans se déchirer.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Mélanger farine, sucre, sel, levure, ajouter lait et œufs, pétrir 8 minutes jusqu’à pâte souple. Technique : Incorporer le beurre en dés, pétrir encore jusqu’à pâte lisse et élastique, couvrir, laisser pousser 1 h 30. Cuisson : Dégazer, étaler en rectangle, tartiner finement, parsemer de noisettes, rouler serré, refroidir, fendre le boudin, torsader dans le moule. Finition : Laisser pousser, dorer au jaune et lait, cuire 30 minutes à 170 °C, démouler sur grille, napper de sirop chaud.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps ≈ 3 h (dont 30 min actives) 🔍 Le secret de l’expert Un pétrissage suffisant construit le gluten, retient les gaz de levure et donne cette mie filante qui supporte la torsade. ✨ Le twist gourmand : Torréfier les noisettes 10 minutes à 170 °C, ajouter éclats de chocolat noir et une pincée de fleur de sel pour un goût praliné très marqué. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne pas surcharger en farine, ni chauffer trop le lait, ni zapper la seconde pousse, sous peine de babka dense et fissurée.

Servir, conserver et twister sa babka torsadée chocolat-noisettes

Cette brioche chocolat noisettes se savoure tiède, quand le chocolat reste souple et que la mie s’étire entre les doigts ; chaque tranche spiralée fait penser à une babka de grande boulangerie.

On la garde 2 à 3 jours bien emballée, avec un bref passage au four doux pour relancer le moelleux, ou on congèle des tranches à toaster. Côté variantes, praliné, pépites de chocolat ou noisettes plus grosses enrichissent la garniture.