Roses de courgettes feuilletées : ce geste tout simple qui les rend bluffantes et fait l’unanimité à l’apéro ce week-end

Un soir d’apéritif, ma fille s’est émerveillée devant ces roses de courgettes feuilletées, « des fleurs qu’on peut manger ». Quels petits gestes les rendent si faciles et inratables ?

Roses de courgettes feuilletées : « on dirait des fleurs qu’on peut manger », a dit ma fille

Quand la plaque est sortie du four, la maison sentait le beurre chaud, le pesto et le bacon légèrement grillé. Ma fille a planté sa fourchette dans une petite rose verte et dorée, a observé son assiette puis a lâché : « on dirait des fleurs qu’on peut manger ».

Depuis, ces roses de courgettes feuilletées sont devenues notre apéritif fétiche : jolis comme un bouquet, croustillants dehors et fondants au cœur. On pense souvent que ce genre de façonnage est compliqué ; pourtant, tout repose sur quelques gestes très simples.

🛒 Les ingrédients indispensables ✅ 2 pâtes feuilletées rectangulaires pur beurre (230–250 g)

✅ 1 courgette moyenne, coupée en fines lamelles

✅ 18 tranches fines de bacon

✅ 60 g de pesto verde + sel, poivre, huile d’olive

Les ingrédients pour 12 roses de courgettes feuilletées (effet bouquet garanti)

On part sur de la pâte feuilletée rectangulaire pur beurre : plus facile à découper en bandes régulières, elle gonfle bien et donne ce bord croustillant qui encadre la « fleur ». La courgette doit être bien fraîche et fine, pour garder une jolie couleur verte après cuisson. Le bacon apporte le rose et le côté fumé ; si on préfère une version veggie, on le remplace par du fromage frais légèrement salé et des herbes.

Le secret technique pour des roses de courgettes qui tiennent au four

Tout se joue sur la courgette. On la coupe en lamelles très fines, puis on la précuit à peine : une minute dans l’eau bouillante ou quelques minutes à la vapeur. Posées ensuite sur du papier absorbant, les tranches deviennent souples sans rendre d’eau, parfaites pour se rouler en pétales.

Ensuite, on prépare des bandes de pâte régulières et on roule serré. Si la pâte est trop large ou trop lâche, la rose se défait au four. Glissée dans un moule à muffins huilé, chaque fleur reste bien droite pendant que la pâte gonfle et dore partout.

👨‍🍳 Les étapes de préparation Préparation : Laver la courgette, la trancher très finement, la précuire 1 minute, puis bien l’éponger. Technique : Tartiner finement la pâte de pesto, la couper en 12 bandes, aligner courgette et bacon en haut. Cuisson : Rabattre le bas de la pâte sur la garniture, rouler serré en rose et placer dans un moule à muffins. Finition : Enfourner à 180 °C pendant 30 à 35 minutes, puis laisser tiédir, démouler et servir en bouquet.

👨‍🍳 Le Carnet du Chef Réussite 9/10 Temps & difficulté 1 h • facile 🔍 Le secret de l’expert Précuire, éponger les courgettes et cuire en moule : la pâte reste sèche et feuilletée. ✨ Le twist gourmand : Saupoudrer de parmesan et graines, ou ajouter un zeste de citron. ⚠️ LE GESTE INTERDIT : Ne jamais utiliser de courgettes crues épaisses, ni trop de pesto.

Variantes, organisation et cuisine avec les enfants

On façonne les roses une heure avant, on les garde au frais, puis on enfourne. Les enfants roulent leur fleur, bacon ou fromage.